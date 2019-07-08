Denizde ölüm!

Karaoğlanoğlu’nda Kervansaray Halk Plajında kıyıdan yaklaşık 20 metre deniz içerisinde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanan 72 yaşındaki Joseph Foradavıs hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamada, bugün saat 18:00 sıralarında, Karaoğlanoğlu’nda Kervansaray Halk Plajında, Kıbrıs'ın güneyinde sakin Joseph Foradavıs (E-72), kıyıdan yaklaşık 20 metre deniz içerisinde bulunduğu sırada aniden rahatsızlanması sonucu boğulma tehlikesi geçirdi.

Joseph Foradavıs kaldırıldığı Girne Dr Akçiçek Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.