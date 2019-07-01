Denizde ölüm

Mağusa'da bu sabah yüzmek için denize giren Ali Mücahit Sırmacı (E-59) dalgalara kapılarak yaşamını yitirdi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, olay sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi.

Sırmacı ile birlikte denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren Sadık Akmermer (E-55) ise görevliler tarafından kurtarılarak kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.

Soruşturma devam ediyor.