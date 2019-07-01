Denizde ölüm
Mağusa'da bu sabah yüzmek için denize giren Ali Mücahit Sırmacı (E-59) dalgalara kapılarak yaşamını yitirdi.
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Mağusa'da bu sabah yüzmek için denize giren Ali Mücahit Sırmacı (E-59) dalgalara kapılarak yaşamını yitirdi.
Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre, olay sabah saat 08.00 sıralarında meydana geldi.
Sırmacı ile birlikte denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren Sadık Akmermer (E-55) ise görevliler tarafından kurtarılarak kaldırıldığı Mağusa Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı.
Soruşturma devam ediyor.
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Etiketler : deniz, Ali Mücahit Sırmacı , ölüm, Sadık Akmermer (
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