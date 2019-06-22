Ayşe GÜLER

Yaz aylarının gelmesiyle birlikte deniz ve plajlardaki hareketlilik arttı, gözler denizimizin ne kadar temiz olduğuna çevrildi.

Sağlık Bakanlığı yapılan deniz suyu analizleri sonucu Alagadi Halk Plajı ile Vuni Place Hotel Plajı’nda ‘kirlilik’ tespit etti.

Her iki plajdan da ikinci kez örnek alındı, sonuçların Pazartesi günü çıkması bekleniyor.

Analizlerde; Avrupa Birliği Yüzme Suyu Kalitesi Yönetimi Direktifi kapsamında kıyı suları ve geçiş suları için belirlenen mikrobiyoloji kriterler dikkate alındı.

Askeri plajlar dahil, 32 plajdan alınan örnekler tek tek değerlendirildi

Buna göre; 250 ile 500 arasında olması gereken değer; Alagadi Halk Plajı için bin 100 olarak tespit edildi.

Vuni Place Hotel Plajı’nda alınan ilk örnekteki değer de bin 100 çıktı.

4’lü Koalisyon Hükümeti döneminde yapılan, Mayıs ayındaki son kontrollerde 2 plajdaki değerler ‘limit üstü’ tespit edildi.

Uludağ: Tüm plajlardan örnekler alınıyor

Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi Müdürü Savaşay Uludağ, iki plajdan da ikinci kez alınan örneklerin Pazartesi günü çıkacağını söyledi.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Uludağ, tüm plajlardan örneklerin düzenli olarak alındığını, sonuçların bildirildiğini belirtti.

HANGİ PLAJDA, NE KADAR KİRLİLİK?

25 plajda kirlilik değerleri yüzde sıfır…

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde de yayımlanan sonuçlara göre; 32 plajın 25’inde ‘kirlilik’ sonuçları yüzde sıfır olarak ölçüldü.

Buna göre; kirlilik değerleri yüzde sıfır çıkan plajlar şöyle: Nuhun Gemisi Hotel Plajı, Limak Hotel Plajı, Thalassa Beach Resort Hotel Plajı, Concerde Hotel Plajı, Çukurgalif Plajı, Yedidalga Askeri Plajı, Karabetça Plajı, Aspava Rest Plajı, Mardinli Rest Plajı, Afrodit Tatil Sitesi Plajı, Altınkumsal Plajı, Livana Plajı, Ayfilo Plajı, Karpaz Gate Marina Plajı, Yeni Erenköy Belediye Halk Plajı, Kaplıca Halk Plajı, Kaplıca Hotel Plajı, Acapulco Hotel Plajı, Oscar Hotel Plajı, Rock’s Hotel Plajı, Dome Otel Plajı, Karşıyaka Spor Kulubü Sosyal Tesisleri, İncirli Halk Plajı, Escape Beach Plajı.

Diğer plajlar…

Kirlilik için belirlenen 250 ile 500 kriterleri 3 ayrı ‘kalite’ sınıfına ayrıldı.

Buna göre; ölçümlerde 250 değeri ‘mükemmel kalite’ , 500 ‘iyi ve yeterli kalite’ olarak değerlendirildi.

Diğer plajlardaki kirlilik oranları şöyle: Elexus Hotel Plajı Su Sporları İskelesi: 21, Elexus Hotel Plajı Ana İskele: 4, Lord’s Palace Hotel Plajı: 43, L.A Hotel Plajı: 4, Manolya Hotel Plajı: 93, Merit Crystal Vove Hotel: 4, Malibu Hotel Plajı: 9, Blue Sea Plajı: 23, Belediye Halk Plajı (Yedidalga): 9, Yeşilırmak Plajı: 23, Kaya Artemis Hotel Plajı: 7, Bafra Halk Plajı-Mehmetçik Belediyesi: 4