Denizde inek!

Girne açıklarında ‘yüzen ölü inek’, yazın da kendini hissettirmeye başladığı bu günlerde, denizlerimizdeki kirlilik tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

Denize boşalan kanalizasyon ve atık suların sıklıkla gündem olduğu Kuzey Kıbrıs’ın incisi olarak nitelendirilen Girne’de, denizde yüzen ölü inek, ‘bu kadarı da olmaz’ dedirtti.

Girne açıklarında çekildiği ifade edilen ve YENİDÜZEN’e ulaştırılan fotoğrafta, ölü ineğin Girne açıklarında yüzdüğü görülürken, bu ineğin denize nereden, nasıl atıldığı ise bilinmiyor.