Denizde gece kaçak av: 2 kişiye yasal işlem

Bafra’da deniz içerisinde önceki gece saat 01:00 sıralarında zıpkınla gün batımı ile gün doğuşu arasında balık avlanması yasak olduğu halde balık avladıkları tespit edilen Y.K. (E-36) ve K.A. (E-31) hakkında yasal işlem başlatıldı.

Avcılık Federasyonu, Av Koruma Ekibi’nden kaçamadılar

Avcılık Federasyonu, Av Koruma Ekibi’nin önceki akşam gerçekleştirdikleri rutin devriyede Çayırova Bafra arası “Talasa” diye bilinen bölgede, bazı kişilerin saat 23:00 sıralarında deniz içinde ışık kullanarak zıpkınla avlandığından şüphelenerek, olayı takibe aldığını belirtti.

Av Korucularının takibi sonucunda söz konusu şahısların, saat 01:10’da denizden çıktıkları anda, balık, zıpkın ve fenerle avlandıkları görülerek, olaya suç üstü müdahalede bulunduğunu da aktaran Avcılık Federasyonu, bölgeye polis ekibinin de çağrıldığını belirtti.

Kaçak avcılardan birinin tüm malzeme ve balıkları elinden atarak olay yerinden kaçarak ayrıldığını aktaran Federasyon, arabası ve cep telefonunu da olay yerinde bırakan şahsın daha sonra polis tarafından tespit edildiğini, her iki kişiye de Ziyamet Polisi tarafından dava okunduğunu belirtti.

Avcılık Federasyonu, avcı camiası adına o Ziyamet Polisi’ne olaya gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.