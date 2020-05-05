DENİZDE CAN PAZARI: TEKNE TERS DÖNDÜ, 1 AĞIR YARALI

Lapta’da, balık avlamak için denize açılan 4 kişinin bulunduğu tekne, denizin aşırı dalgalı oluşu nedeniyle ters döndü, kurtarılan 4 kişiden 1’i ağır yaralı.

Polis Basın Subaylığı’ndan konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle;

"Lapta'da bugün saat 10:00 sıralarında, Lapta’da, balıkçı barınağı yakınlarında balık avlamak için denize açılan, içinde 4 kişinin bulunduğu tekne, kıyıdan yaklaşık 100 metre deniz içerisinde bulunduğu sırada denizin aşırı dalgalı oluşu nedeniyle ters dönmüştür. Söz konusu şahıslar kendi imkanları ve çevredeki balıkçıların yardımı ile kurtarılmışlardır.

Teknede bulunan bir kişi kaldırdığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Diğer şahısların sağlık durumları iyi olduğundan herhangi bir sağlık merkezine başvurmamışlardır."