Denizde boğularak yaşamını yitirdi

Alagadi Halk Plajı'nın birinci kısmında bugün saat 14.30'da, denizde yüzdüğü sırada boğulma tehlikesi geçiren 26 yaşındaki Ürdün vatandaşı Yazan Omar Mohammad ALJA'FARI, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.