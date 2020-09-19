Denizde boğularak yaşamını yitirdi
Alagadi Halk Plajı'nın birinci kısmında denizde yüzdüğü sırada boğulma tehlikesi geçiren 26 yaşındaki Ürdün vatandaşı Yazan Omar Mohammad ALJA'FARI, kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.
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Alagadi Halk Plajı'nın birinci kısmında bugün saat 14.30'da, denizde yüzdüğü sırada boğulma tehlikesi geçiren 26 yaşındaki Ürdün vatandaşı Yazan Omar Mohammad ALJA'FARI, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.
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Etiketler : Polis basın bülteni, ölüm, boğulma
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