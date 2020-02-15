‘Deniz’  sonsuzluğa uğurlandı

Devrim DEMİR

Girne’nin çok sevilen ismi, eğitimci, aktivist Deniz Nasıfoğlu son yolculuğuna uğurlandı. Yıllardır meydan okuduğu hastalığına yenik düşen 1 çocuk annesi Deniz Nasıfoğlu, 13 Şubat tarihinde hayatını kaybetti.

Deniz için şu sıralarda Girne Nurettin Ersin Paşa Camii'nde tören düzenlendi.

Nasıfoğlu, kılınacak öğle namazının ardından Karaoğlanoğlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Gözyaşları sel oldu…

Çevresi tarafından çok sevilen biri olan Deniz Nasıfoğlu için gözyaşları sel oldu. Nasıfoğlu’nun cenaze töreninde ailesi güçlükle ayakta dururken, kalabalık camiye sığmadı.

Cenazeye, Deniz’in sporcu arkadaşları; ayrıca Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, CTP Genel Başkanı Tufan Erhurman, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü katıldı. Girne ve Limasollular çok yoğun ve hüzünlü bir kalabalıkla Deniz’i uğraladı.

Fotoğraflar: Devrim DEMİR