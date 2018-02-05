Deniz Plaza çalışanları yemekte buluştu

M. Kemal Deniz Şirketi Limited Deniz Plaza’nın çalışanları Golden Tulip Lefkoşa Hotel’de düzenlenen yemekte bir araya geldi.

Önceki gece gerçekleşen personel yemeğinde, gönüllerince eğlenen personel moral ve güç depoladı.

Gecenin açılış konuşmasını yapan M. Kemal Deniz Şirketi Limited Müdürü Cuma Erengin, M. Kemal Deniz Şirketi Limited Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz’in Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı olduğuna dikkat çekerek, başkanlığını kutladı.

M. Kemal Deniz Şirketi Limited Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz de yaptığı kısa konuşmada önce her zamanki gibi “Biz büyük bir aileyiz” dedi ve ekledi, “Bu nedenle benim Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı olmam, sizlerin de sorumluluğunu artırmıştır. Artık hata yapma lüksümüz yoktur. Sizlerin titiz çalışmalarınızla birlikte Deniz Plaza, bundan böyle daha da örnek bir işyeri olmalıdır” şeklinde konuştu.