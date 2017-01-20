Deniz Plaza 13’ncü şubesini açıyor

Kuruluşunu 75’inci yılını geçtiğimiz yıl geride bırakan Deniz Plaza (M. Kemal Deniz Şirketi) 13’üncü şubesini açmaya hazırlanıyor.

Amaçlarının halka daha da iyi hizmet vermek olduğunu belirten Deniz Plaza Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Deniz, “Açılan her yeni şube ile Kıbrıs Türk halkı ve ülkemizde bulunan öğrencilere daha yakın olmayı arzuluyoruz. Kaymaklı bölgesinde yer alacak olan bu yeni şube ile trafik sorunu olanlara çözüm sunuyoruz” dedi.

Deniz Plaza, Kaymaklı’daki Özker Özgür Caddesi üzerinde yer alacak olan 13’üncü şubesi 13 Şubat 2017, Pazartesi günü da yapacak.