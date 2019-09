DENİZ KAPLUMBAĞALARI KUZEY KIBRIS’I ÇOK SEVDİ

Küçük adımlar sonrasında, denizle kucaklaşmak, eğer her şey yolunda giderse, yüzlerce yıllık bir ömrün başlangıcı demek... Kıbrıs’tan, Akdeniz’den, yeni bir hayata, mucizevi bir merhaba... Geçtiğimiz gün katılmış olduğum ‘Kaplumbağa Gözlem Turunda’ gözlemlediklerim, bana “ülkemizde güzel şeyler de oluyor” duygusunu hissettirdi. Akdeniz Köyünde, turistlere yönelik olarak düzenlenen, ‘Gün Batımı ve Kaplumbağa Gözlem Turu’, ‘Turtle Loving Tour’ ismi ile düzenleniyor. TB; “Biz burayı işletmeye başladığımız zaman, sahilde 13 yuva bulunuyordu. Korumacılığımız ve yarattığımız farkındalıkla, 350 yuvaya çıktık… Bu sahilin bir diğer özelliği de, Ada’daki en fazla kum zambağının burada olmasıdır. Girne’nin batı sahilinde yer alan, Akdeniz (Ayia İrini) köyü, Kıbrıs’ın en zengin tarihi kalıntılarına ve fosil buluntularına da ev sahipliği yapan, çok zengin bir yerleşim yeri.

Hasan Karlıtaş

Kıbrıs sahillerinden Akdeniz’e yolculuk, çok heyecanlı bir serüven… Denize, Akdeniz’e yolculuk, minik kaplumbağanın, ilk adımları sonrasındaki, ilk kulaçları ile başlıyor... Yavru kaplumbağaya isim vererek, onu denize, Akdeniz’e uğurlamak müthiş bir duygu... Unutulmaz bir deneyim... Bir o kadar da anlamlı...

Küçük adımlar sonrasında, denizle kucaklaşmak, eğer her şey yolunda giderse, yüzlerce yıllık bir ömrün başlangıcı demek... Kıbrıs’tan, Akdeniz’den, yeni bir hayata, mucizevi bir merhaba...

Kuzey Kıbrıs sahillerinde iki tür kağlumbağa yeşil kaplumbağa (Chelonia Mydas) ve Caretta Caretta’lar yumurtalarını bırakıyor. Ağustos ve Eylül ayları, kaplumbağaların yumurtadan çıkışını izlemek için en uygun dönem…

Kaplumbağaları Koruma Cemiyeti Society For The Protection of Turtles – (SPOT) ve gönüllü üniversiteler, araştırma ve koruma anlamında, sorumlulukla büyük bir görev yürütüyor.

Son yıllarda yükselen bir ilgi ile farklı sahillerde düzenlenen, Kaplumbağa Gözlem etkinliklerine katılmak, doğaseverler için çok özel bir deneyim…

Akdeniz’den Akdeniz’e yolculuk

Kıbrıs ayrıcalığını hissetmek için en özel duraklardan biri de, son yıllarda yükselen bir ilgi ile ziyaret edilen, Akdeniz (Agia Irini) köyü... Ülkemizdeki Turizm ve Seyahat Acenteleri, Akdeniz Natura Eko Agro Turizm Derneği Başkanı Tarık Bozalan’ın çalıştırdığı Caretta Caretta Restaurant ve Kaplumbağa Koruma Projesi işbirliğinde başlatılan, kaplumbağa gözlem turları büyük ilgi görüyor. Bu yaratıcı fikre imza atan çevre gönüllüsü dostları, gönülden kutlamak gerek...

Geçtiğimiz gün katılmış olduğum ‘Kaplumbağa Gözlem Turunda’ gözlemlediklerim, bana “ülkemizde güzel şeyler de oluyor” duygusunu hissettirdi. Akdeniz Köyünde, turistlere yönelik olarak düzenlenen, ‘Gün Batımı ve Kaplumbağa Gözlem Turu’, ‘Turtle Loving Tour’ ismi ile düzenleniyor. Turun öncülüğünü yapan meslektaşlarım, Mehmet Ali Hacışevki, Yusuf Nidai, Hüseyin Dağlı ve Onur Şener’in heyecanı, geleceğe dair yüreklere su serpiyor...

Farklı ülkelerden gelen ziyaretçiler, Akdeniz’de kaplumbağa gözlemi yaptıktan sonra, güneşin en güzel battığı sahneyi gözlemliyor. Akdeniz, 6 km’lik uzunluğu ile ülkemizdeki en geniş sahiller arasında… Kaplumbağa gözlemine katılanlar, gün batımı esnasında, yavru kaplumbağalara isim vererek onları denizle kucaklaştırıyor. Haftada, ortalama 500 turist bu tur kapsamında güneşin en güzel battığı bu sahili ziyaret ediyor.

13 yuvadan 350 yuvaya çıktık

Proje ekibi şu değerli bilgilerin altını çiziyor; “Kaplumbağa Koruma Projesi, 24 yıllık bir proje. Alagadi, Güzelyalı ve Karpaz sahillerinde de deniz kaplumbağaları yumurtalarını bırakıyor. Sekiz sene önce, Akdeniz köyünde çok az yuva varken, geçen sene bu rakam 350 dolaylarına yükseldi. Bu sene ise göreceli artıştan dolayı 200 dolaylarında... Bu mükemmel bir oran. Burası, Kıbrıs’ın en özel bölgelerinden birisi. Kesinlikle korunmalı...”

Değerli turizmci arkadaşım Tarık Bozalan, ailesi ile birlikte çalıştırdığı Caretta Caretta Restorant’ta, sunmuş olduğu mükemmel lezzetler yanında, çevreci yönü ile de takdir edilmesi gereken bir insan. Çok emek verdiği Akdeniz plajına, gözü gibi bakıyor. Tarık Bozalan; “Biz burayı işletmeye başladığımız zaman, sahilde 13 yuva bulunuyordu. Korumacılığımız ve yarattığımız farkındalıkla, 350 yuvaya çıktık. Sahilimizin 6 kilometresi, yürüyüş yapmaya çok müsait. Kaplumbağaların bu sahili tercih etmesi, bizleri çok mutlu ediyor. Bu sahilin bir diğer özelliği de, Ada’daki en fazla kum zambağının burada olmasıdır. Her sene, paydaş kurum ve kuruluşların işbirliğinde, ‘Kumdan Yaşama’ etkinliği düzenliyoruz. Doğayı koruyarak, gelişmek, yapılması gerekendir. Akdeniz sahiline düzenlenen, kaplumbağa turları çok iyi gidiyor. Haftanın üç günü, çok yüksek bir ilgi var. Kaplumbağa gözlem turları yanında, safari, bisiklet ve yürüyüş alternatiflerini ziyaretçilerimize sunuyoruz. Köy son dönemde Mehmet Ali Hacışevki hocamızın da özel girişimleriyle, eko turizm potansiyelini öne çıkarmayı başarmış durumda. Gelen misafirlere köy misafirperverliğini ve köy lezzetlerini sunma imkânımız var.

Akdeniz Köyünün zenginlikleri

Girne’nin batı sahilinde yer alan, Akdeniz (Ayia İrini) köyü, Kıbrıs’ın en zengin tarihi kalıntılarına ve fosil buluntularına da ev sahipliği yapan, çok zengin bir yerleşim yeri.

Aynı zamanda, deniz Kaplumbağalarının (caretta caretta ve yeşil kaplumbağa) en önemli yumurtlama alanlarından biri olan Akdeniz sahili, hem bu eşsiz canlıların yumurtlama ve üreme alanı olması, hem de kumdan yaşama tutunan kum zambakları ile ziyaretçilerini etkiliyor.

Ağustos ve Eylül, aylarında çiçeklenen beyaz çiçekli kum zambakları (pancratium maritumum) Hasan Sarpten’in tabiri ile ‘Beyaz Prenses’, en fazla sayıda Akdeniz köyü sahilinde bulunuyor.

Akdeniz köyü, yaşatılan Kıbrıs kültürü, barındırdığı arkeolojik zenginliği, doğal güzellikleri, kum zambakları ve deniz kaplumbağaları ile keşfedilmeyi bekliyor…