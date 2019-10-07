Deniz hala yoğun bakımda

Annesinin garajdan aracıyla geri geri çıkarken çarpması sonucu yaralanan Deniz’in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.

Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan’dan alınan bilgiye göre, sinirlerdeki olası zedelenmeden dolayı ödem çözücü verilerek tedavi edilen Deniz’in sağlığına kavuşabilmesi için gereken her müdahale yapılıyor.