Deniz hala yoğun bakımda
Annesinin garajdan aracıyla geri geri çıkarken çarpması sonucu yaralanan Deniz’in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
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Annesinin garajdan aracıyla geri geri çıkarken çarpması sonucu yaralanan Deniz’in yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.
Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan’dan alınan bilgiye göre, sinirlerdeki olası zedelenmeden dolayı ödem çözücü verilerek tedavi edilen Deniz’in sağlığına kavuşabilmesi için gereken her müdahale yapılıyor.
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Etiketler : trafik kazası
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