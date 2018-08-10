Deniz Festivali başladı

Alsancak Belediyesi’nin bu yıl 4’üncüsünü düzenlediği , Deniz Festivali dün akşam başladı.

9-12 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek festival, kortej yürüyüşüyle start aldı, ardından Alsancak Parkındaki, açılış töreni gerçekleştirildi

Açılışta konuşan Başbakan Tufan Erhürman , Alsancak belediye başkanı Fırat Ataser’in belediyecilik konusunda yaptığı çalışmalarla kendisini kanıtladığını belirterek, Ataser’in görevdeki ikinci döneminde, sosyal ve ekonomik kalkınmayı ön plana çıkaran bir belediyecilik vizyonu geliştireceğine inanç belirtti.

Alsancak’ın Lambousa Krallığı, Çıkarma Plajına, güneş deniz kum turizmine uygun sahillere, turistlere kültür sanatı tanıtabilecek altyapıya ve kitle turizmi yapan otellere sahip bir bölge olduğunu anlatan Başbakan Erhürman, Alsancak’ın, turizimden daha fazla katkı alması için her türlü desteği vereceklerini belirterek, bu destekle beldede turizmciler, halk esnaf, el sanatlarıyla uğraşanların kazanacağı bir turizm modeli oluşturulacağına inancı olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından, geceye katılanlara anı plaketleri verildi.

Deniz festivali, Alsancak belediyesi, Türkiye, Hırvatistan ve Makedonyadan gelen halk dansları ekiplerinin gösterileri ve Azeri Sanatçı Nigar Muradova’nın konseriyle devam etti.

Alsancak Belediyesi 4’üncü deniz festivali , 12 Ağustos Pazar akşamı, 1’inci deniz güzellik yarışması ve Final şöleniyle sona erecek.