Deniz Eyleminde arbede!

Anayasal haktan yarralanarak, giriş ücreti ödmeden denize girmek isteyen bir grup genç, işletme sahipleri ile tartıştı.

İşletmenin hiçbir hizmetinden faydalanmayarak sadece plajı kullanmak isteyen gençler, işletme sahibinin küfür ve saldırısıyla karşı karşıya kaldı.

Beleşe Denize girmek isteyen gençler, işletme sahibine anayasal haklarını anlatarak, hiçbir ücret ödemeden denize girmenin yasal olduğunu anlatmaya çalıştıysa da ortamdaki gerginlik giderek tırmandı. İşletme sahibi gençlere restoran sandalyesi ile saldırdı.

Yaşananlar an be an sosyal medyadaki videolara yansıdı.

Kaynak: https://www.facebook.com/belesedeniz/videos/262947087862290/