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Deniz bebek taburcu oldu

Deniz bebek taburcu oldu

Ötüken’de, annesinin garajdan geri geri çıkarken fark etmeyerek çarptığı 2 yaşındaki Deniz Sertsoy, 50 günün ardından hastaneden taburcu oldu.

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Ötüken’de, annesinin garajdan geri geri çıkarken fark etmeyerek çarptığı 2 yaşındaki Deniz Sertsoy, 50 günün ardından hastaneden taburcu oldu. Kazada ağır yaralanan ve Ekim ayından beridir Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki fizik tedavisi süren Deniz bebek taburcu oldu.
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Sonuç Büyük, YENİDÜZEN’e yaptığı açıklamada 2 yaşındaki Deniz Sertsoy’un bugün itibariyle hastaneden taburcu olduğunu belirtti.

Büyük, Deniz bebeğin durumuna ilişkin, “Hasta fizik tedavi programına devam edecek. Durumu iyi, bugün taburcu oldu” dedi.  

Neler yaşanmıştı?
Hatırlanacağı üzere 1 Ekim’de ülkede büyük üzüntüye neden olan olayda 27 yaşındaki Meltem Sertsoy, yönetimindeki NS 082 plakalı araç ile garaj içerisinden geri geri çıktığı sırada, garajın arka kısmında durmakta olan 2 yaşındaki kızı Deniz Sertsoy’a aracının arka kısmı ile çarparak durmuştu.
Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgide saat 09.20 sıralarında Ötüken’de Asya Sokak üzerinde bulunan ikametgâhının içerisinde Meltem SERTSOY (K-27) yönetimindeki NS 082 plakalı araç ile garaj içerisinden geri geri çıktığı sırada, garajın arka kısmında durmakta olan Deniz SERTSOY’a (K-2) aracının arka kısmı ile çarparak durduğu belirtilmişti.
Yaralanan Deniz Sertsoy'un Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alındığı açıklanmış, tedavisinin sürdüğü belirtilmişti.

 

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