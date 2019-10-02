Deniz bebek hala uyutuluyor

Ötüken'de dün sabah meydana gelen talihsiz kazada, geri geri çıkan annesinin kullandığı aracın çarptığı 2 yaşındaki Deniz Sertsoy'un durumda değişiklik yok.

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Başhekimi Adil Özyılkan, YENİDÜZEN’e aktardığı bilgide 2 yaşındaki Deniz Sertsoy’un hala uyutulduğunu, yoğun bakımdaki tedavisinin devam ettiğini, durumunun stabil olduğunu belirtti.

Hatırlanacağı üzere dün ülkede büyük üzüntüye neden olan olayda 27 yaşındaki Meltem Sertsoy, yönetimindeki NS 082 plakalı araç ile garaj içerisinden geri geri çıktığı sırada, garajın arka kısmında durmakta olan 2 yaşındaki kızı Deniz Sertsoy’a aracının arka kısmı ile çarparak durmuştu.

Polis Basın Subaylığı’ndan alınan bilgide dün saat 09.20 sıralarında Ötüken’de Asya Sokak üzerinde bulunan ikametgâhının içerisinde Meltem SERTSOY (K-27) yönetimindeki NS 082 plakalı araç ile garaj içerisinden geri geri çıktığı sırada, garajın arka kısmında durmakta olan Deniz SERTSOY’a (K-2) aracının arka kısmı ile çarparak durduğu belirtilmişti.

Yaralanan Deniz Sertsoy'un Lefkoşa Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alındığı açıklanmış, durumunun ‘stabil’ olduğu belirtilmişti.