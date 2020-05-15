Dengesini kaybetti inşaattan düştü
Ahmet Demir inşaatın birinci katında çalıştığı esnada dengesini kaybetmesi sonucu 2,5 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşerek yaralandı.
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Minareliköy'de bulunan bir inşaatta çalışmakta olan Ahmet Demir (E-45), dün sabah inşaatın birinci katında çalıştığı esnada dengesini kaybetmesi sonucu 2,5 metre yükseklikten beton zemin üzerine düşerek yaralandı. Demir kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde, sağ kolunda parçalı kırık ve kaburga kemiklerinde kırık teşhisi ile ortopedi servisinde müşahede altına alındı.
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Etiketler : iş kazası, inşaat, ahmet demir
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