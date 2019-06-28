Dengeler değişti

HP'nin hükümetten kaçması ve sonrasında yaşanan siyasi gelişmelerin ardından hemen hemen herkes "UBP-HP hükümeti kurulacak" diyordu… Kuruldu, pek de şaşırtıcı olmadı.

Hükümet kuruldu kurulmasına ama siyasi şartlar kısa sürece çok değişti.

Bu hükümetten önce durum başkaydı, şimdi bambaşka…

İnanın, kısa sürede siyasi dengeler çok değişti.

Örneğin, UBP bu hükümet kurulmadan önce daha "bütün"dü… Şimdi paramparça!..

UBP bu hükümetten önce daha güçlüydü, şimdi gün geçtikçe kan kaybediyor.

UBP bu hükümetten önce, “erken seçimden” bahsediyordu, şimdi ağzına bile almaktan korkuyor…

Peki ya HP'ye ne demeli…

Göreve gelir gelmez siyasi gaflar yağdı gündeme…

"Maraş'ı açacağız"

"Las Vegas olacak"

"Akıncı'ya ayar vermek lazım"

Vesaire vesaire…

***

Kabinenin kurulması, malum UBP'yi sessizce böldü… Hükümete girme sancısı da HP'yi dağıttı.

Sonrasında ise Özgürgün tantanası hepsine tuz biber ekti.

Siyasi liderlikten yoksun, tamamen kontrolsüz bir şekilde giden hükümet direksiyonu kopmuş bir kamyon gibi artık.

Her adımı kaos, her adımı zarar…

Oysa ki ne hayallerle başlamıştı her şey…

Hükümet bal gibi gidecekti, Türkiye para yağdıracaktı, Cumhurbaşkanlığı'nda sağın zaferi olacaktı.

Şimdi herkes mutsuz, herkes tedirgin sağ cenahta…

Kiminle konuşsam aynı dertten bahsediyor.

"Bunları hali ne böyle? Ciddi bir propaganda ekibine ihtiyaçları olduğu kesin"

Herkeste "Aman tanrım nereye gidiyor bu hükümet böyle" paniği var.

Atamalar keza öyle…

Atananlar rahatsızlık, atanamayanlar ayrı rahatsızlık…

Kendi kendine gelin güveyi olanlar, kendi kendini atanmış ilan edenler…

Her şey var vesselam.

***

Tam bir kaos ortamı.

Açıklamasında, adımlarında, olmayan kararlarında bile kaos var.

Belli ki çok gitmeyecekler!

2020 Cumhurbaşkanlığı seçimi ve seçim sonucu bu koalisyona ömür biçebilecek güçte bir siyasi gelişme olacaktır.

Ne mi olur? İnanın bu sorunun cevabını kimse ama kimse bilmiyor.

2020 Nisan'ındaki sarsıntının şiddeti bizi nereye götürür işte onu kimse kestiremiyor.

Belirsizlik de, partileri bazı istemedikleri şeyler yapmaya zorlayan da bu.

Özün özü, eski hükümetin bozanlar ve senaryoyu yazanların kısa planı 2020'ye kadar yazılmış.

İlerisini onlar da göremiyor.