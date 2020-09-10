Denetimler artırılacak

Güzelyurt Emniyet Kurulu, son günlerde artış gösteren Corona virüsüne karşı alınacak önlemler konusunu görüşmek üzere bugün toplandı.

Toplantıda, denetim ekipleri tarafından tüm işletmelerde denetimler yapılması, bölgedeki tüm işletmelerin uyarılması kararı alınırken, uyarılara uyulmaması durumunda ilgili işletmeler hakkında yasal işlem başlatılıp kapatma yönüne gidilecek.

Toplantıya, Güzelyurt Kaymakamı Savaş Orakçıoğlu, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığından Piyade Albay Aygün Osmanlı, Güzelyurt Polis Müdürü Zafer Zaifer, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Güzelyurt Bölge Müdürü Levent Arıkoğlu, Güzelyurt Kaymakam Muavini Fatma Akartürk, Güzelyurt Kaymakamlığı Kıdemli İlçe Müfettişi Yılmaz Müftü, Temel Sağlık Dairesi Güzelyurt Şube Sorumlusu Amiri Erdal Erçin, Çevre Koruma Dairesi Eren Ersinler katıldı.

Toplantıda alınan kararlar şöyle:

“9/9/2020 tarih ve 45/2018 sayılı karar doğrultusunda Bulaşıcı Hastalıklar Yasası kapsamında toplanan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda;

Güzelyurt Polis Müdürlüğü önderliğinde Güzelyurt Kaymakamlığı, Güzelyurt Belediyesi, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Güzelyurt Bölge Müdürlüğü, Temel Sağlık Dairesi Güzelyurt Şube Amirliği, Güzelyurt Çevre Koruma Dairesi ve Çalışma Dairesi’nden oluşacak denetim ekipleri tarafından; tüm işletmelerde denetimler yapılacak. Öncelikle bölgedeki tüm işletmeler uyarılacak, uyarılara uyulmaması durumunda ilgili işletmeler hakkında yasal işlem başlatılıp kapatma yönüne gidilecektir.”