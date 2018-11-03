“Denetimler artarak devam edecek”

Başbakan Tufan Erhürman, Ekonomi Bakanlığı’na bağlı Ticaret Dairesi’nin iş yerlerinde yaptığı denetimleri yoğunlaştırdığını belirterek, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarının toplamında 94 bin 594 TL para cezası kesildiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından denetimlerle ilgili bilgi veren Erhürman, Ağustos ayında 363, Eylül ayında 524, Ekim ayında da 594 iş yerinin denetlendiğini, bu denetimler sonucu Ağustos ayında 9,878 TL, Eylül ayında 16,244 TL, Ekim ayında toplam 68,472 TL ceza kesildiğini yazdı. Erhürman, ayrıca Ağustos ayında 49,713 TL, Eylül ayında 52,658 TL, Ekim ayında da 88,659 TL’lik mal müsadere edildiğini belirtti. Erhürman, tüketicilerin Fahiş Fiyatlardan Korunmasına ilişkin Yasa Gücünde Kararname kapsamında Ekim ayında sebze ve meyve toptancılığı yapan 21 işletmeden Mayıs 2018–Eylül 2018 tarihleri arasındaki mal alım ve satış faturalarının da talep edildiğini belirterek, “Belgeler Bakanlığa ulaştı ve incelemeler başladı. Ticaret Dairemizin denetimleri artarak devam edecek” dedi.