“Denetim yap, yasayı uygula”

Fehime ALASYA



Yüksek Mahkeme, Escape Beach’de denetimsizlik olduğunu belirterek, Alsancak Belediyesi’ni etkin denetim yapması ve 26/1993 sayılı Plajların Kullanımı ve Denetimi Yasası’nın uygulaması için emri verdi.

Av. Özgü Özkul Özyiğit ve Av. Ahmet Said Sayın, ‘vatandaşların sahillere girişi engelleniyor’ diyerek, işletmelere karşı mücadele başlatmış, denetim görevini yapmadığını belirttikleri Alsancak Belediyesi’ne mandamus davası açmıştı.

Davaya ilişkin karar, açıklandı. Kararda, Alsancak Belediyesi’nin şezlonglar ile plajın doldurulmasına engel olmadığı, ücret talep edilip edilmediğini de denetlemediğinin tespit edildiği belirtildi.

Bunların yanında, söz konusu işletmenin ücret talep edebilmek için, kişilerin kullanıp kullanmayacağına bakılmaksızın sunulan ve yasada yer almayan WIFI, kasa, çocuk bakıcısı, ferdi sigorta, DJ gibi servislere karşılık talep edilen ücretlere de karışmadığı ve denetlemediğinin görüldüğü kaydedildi.

Yasa neyi içeriyor?

26/1993 sayılı Plajların Kullanımı ve Denetimi Yasası’na göre; kabin, şemsiye, şezlong, duş ve araba park etmek için, her birine 0.003 TL’den toplam en fazla 0.015TL üzerinde ücret talep edilmesinin yasal tadilat yapılmadan, mümkün olmadığı yer alıyor.

Söz konusu hizmetlerin verildiği iddiası ile plaja gelenlerden otomatik 0.003TL üzerinde bir ücret talep edilmesinin, yasaya aykırı olduğu gibi Anayasa’nın 38(4) maddesi ile belirlenmiş yasal duruma da uygun olmadığı belirtiliyor.

Kararda önemli ayrıntılar yer buldu

Yüksek Mahkeme’nin “Escape Plajı ile ilgili yasal denetim görevini yerine getirmesine dair Alsancak Belediyesi’ne Mandamus emri” çıkarılmasına dair açılanan kararda önemli ayrıntılara da yer verildi.

Kararda öne çıkan bazı maddeler şöyle:

MADDE MADDE

Her ne kadar Yasa’da öngörülen 0.003 TL ücret talep edilebilecek veya tahsil edilecek bir meblağ olmasa da,26/1993 sayılı Yasa’da, bu davada verildiği ileri sürülen hizmetler için herhangi bir ücret öngörülmüş değildir. WIFI, kasa, ferdi sigorta, dj, bakıcı için ücret talep edilmesine 26/1993 sayılı Yasa engel olmamakla birlikte, Yasa’da yer alan kabin, şemsiye, şezlong, duş ve araba park etmek için, her birine 0.003 TL’den toplam en fazla 0.015TL üzerinde ücret talep edilmesi, Yasal tadilat yapılmadan, mümkün değildir.

Escape plajı diye bilinen plajın şezlonglar ile doldurulduğunu ve kıyı şeridinin halkın ulaşabileceği ve kullanabileceği bir konumda olmadığını göstermektedir. Bu durumda Escape plajında halkın ücretsiz plaja girişine izin verilmediği gibi halkın plajı kullanmasının ve plaja ulaşımının da engellendiğini kabul eder ve bulgu yaparız. Escape plajının yanında belediyeye ait plajın yer alması, ücretsiz girmek isteyen kişilerin oraya yönlendirilmesini gerektirmez. Anayasa’ya göre kişilerin tüm plaj alanına erişebilmesi gerekir.

Daha fazla ücret alınmasına kılıf olarak da ferdi sigorta, DJ, WIFI, kasa, köpük partisi gibi hizmet başlıkları kullanılarak, ücretin şezlong, duş, park gibi servisler için olduğunu ileri sürmek inandırıcı değildir ve ücret alındığının göstergesidir.

Escape Plajı temsili

Davacılar Av. Özgü Özkul Özyiğit ve Av. Ahmet Said Sayın’ın yakın zamanda karara ilişkin açıklama yapacağı öğrenilirken, Escape Plajı’nın temsili olduğu, aslen tüm belediyelerin bu konuda üzerine düşen denetimi yapması gerektiği işaret edildi.

Kararla birlikte ülkedeki tüm plajları denetleme yetkisinin belediyeye ait olduğu bir kez daha ortaya çıktı.