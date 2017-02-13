EMEK-İŞ Sendikası, toplu iş sözleşmesi talep ettikleri gerekçesiyle işlerine son verilen CAS çalışanlarının meclis önünde başlattığı eylemin sonuçsuz kaldığını duyurdu.

EMEK-İŞ, bugünden itibaren işten durdurulan CAS çalışanlar için denetim ve hukuk mücadelesi başlatacağını açıkladı.

Açıklamanın tam metni şu şekilde;

DEMOKRASİNİN OLMADIĞI YERDE DEMOKRATİK MÜCADELE VERMEK ANLAMSIZLAŞTI

Devrimci İşçi Sendikaları Federasyonu DEV-İŞ’e bağlı EMEK-İŞ Sendikasına üye oldukları ve Toplu İŞ Sözleşmesi talep ettiklerinden ötürü, işlerine son verilen Cas emekçilerinin Meclis önünde başlatmış oldukları oturma eylemi 56. gününde sonlandırma kararı alınmıştır.

Sürecin başından itibaren, yaşanan sıkıntıların giderilmesi için, CAS emekçileri Sendikamız öncülüğünde uyarı grevleri de dahil her türlü demokratik eylemi yapmış, yetkililerle görüşme taleplerinde bulunmuştur. Fakat Anayasal ve yasal haklarımız için mücadele etmek zorunda kaldığımız UBP-DP azınlık hükümetinin hiçbir şekilde demokrasiye saygısı olmayışı sebebiyle tüm girişimlerimiz sonuçsuz kalmıştır.

Çalışma hayatını düzenlemek ve denetlemekle mükellef olan Çalışma bakanlığı ve dairesinden, yaşanan gayrı yasallığın denetlenerek giderilmesi talebinde bulunulmuş fakat Başbakanın emir eri Çalışma bakanı sayesinde ortaya danışıklı bir dövüşten başka bir şey çıkmamış, gerekli denetim MIŞ gibi yapılmaya devam etmektedir.

Gelinen bu konakta, Sendikamız ve CAS emekçileri, yaptıkları değerlendirme sonucunda, demokrasinin olmadığı yerde demokratik mücadele vermenin anlamını yitirdiği sonucuna varmış ve hükümetten bağımsız, idari denetleme mekanizması olan OMBUDSMANA denetim talebinde bulunmuştur.

Bugünden itibaren verilecek mücadelenin şekli boyut değiştirerek denetim ve hukuk mücadelesine dönüştürülmüştür.

Bilinmesini isteriz ki, Sendikamız ve CAS emekçilerinin haklı mücadelesi çeşitli mücadele yöntemleriyle zaman zaman boyut değiştirerek sonuç alıncaya kadar devam edecektir.

Koral Aşam

Başkan