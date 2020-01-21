‘Denetim’ görevinin yerine getirildiği Meclis Genel Kurulu’nda ‘boş hükümet koltukları’ hem Genel Kurul gündemine, hem de sosyal medyaya taşındı.

Muhalefet Milletvekilleri ne Hükümet’in, ne de Hükümet partilerine mensup milletvekillerini Genel Kurul’da olduğunu eleştirirdi.

Şahali: “Ne hükümet, ne milletvekilleri…”

CTP Milletvekili Erkut Şahali, sosyal medyada paylaştığı ‘boş hükümet sıraları’ fotoğrafına, “Bugün mecliste denetim günü. “Ama hükümet sıralarının durumu bu! Ortada ne hükümet var, ne de hükümet partilerine mensup milletvekilleri... Kabinede olduğum dönemlerde de mecliste tam zaman görev yaptığım, hatta kürsüden sorulan sözlü sorulara anında cevap veren tek bakan sıfatı da taşıdığım için bu paylaşıma hakkım olduğunu düşünüyorum” ifadelerini ekledi..

Özdenefe: “İç tüzüğün uygulanmasını istiyoruz”

CTP milletvekili Fazilet Özdenefe ise, iç tüzükte hükümetin her oturumda bulunma zorunluluğu olduğunu hatırlatarak bunun gereğinin yapılmasını istedi. Meclis oturumunu yöneten Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre de, bunun sık yaşanan bir durum olduğunu bu söylemi kayda aldığını ve gerekli yerlere ileteceğini kaydederek oturuma devam edilmesini uygun buldu.

Özdenefe, Şahiner’in konuşmasının ardından söz alarak, hiçbir zaman “niye 50 milletvekili de Genel Kurul’da bulunmuyor” gibi bir söylemi olmadığını ancak bugünkü gibi kimsenin olmadığı zamanlarda tüzük ihlali yapıldığını yineledi.

Bunun kabul edilemez olduğunu, Meclis oturumlarında hükümetten hiç kimsenin bulunmamasının kabul edilebilir olamayacağını, bu durumun devam etmesi halinde de sessiz kalmayacaklarını belirtti.

Özdenefe, yapılan konuşmaların önceden belirlenerek açıklandığını hatırlatarak hiçbir konuşmasının muhatabının Genel Kurul’da bulunmadığını, birkaç konuşmaya Nazım Çavuşoğlu ve birine de Kudret Özersay’ın cevap verdiğini ifade etti. Özdenefe, kendilerinin sadece Meclis İç Tüzüğü’nün uygulanmasını talep ettiklerini söyledi.

Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Ekonomi Bakanı Taçoy’un katılmak zorunda olduğu bir cenaze nedeniyle Genel Kurul’da olamayacağını önceden bildirdiğini açıkladı.

Atakan: “Kaynak kullanımıyla ilgili çalışmalar nedeniyle katılamadım”

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da söz alarak, “kısa süre sonra yürürlüğe girecek seçim yasakları öncesinde güç bela elde ettikleri kaynak kullanımıyla ilgili çalışmalar nedeniyle Genel Kurul’a katılamadığını” belirtti.