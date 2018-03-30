“Demokratik sol koalisyon hedefiyle yola çıktık”

Sol değerler üzerinden siyasi mücadeleyi örgütlemek iddiasıyla oluşturulan Sol Hareket, United Medya Grubu ziyaret etti.

Sol Hareket kurucu üyeleri adına ziyarette konuşan Abdullah Korkmazhan, “Demokratik sol koalisyon hedefiyle yola çıktılarını” söyledi.

Yenidüzen ve Kanal Sim’i medyanın ilerici unsurları arasında gördüklerini belirten Sol Hareket üyeleri, yol haritaları hakkında bilgi verdi.

“Sol Hareket”in Birleşik Kıbrıs Partisi’nden ayrılan üyelerle oluştuğu yönünde bir izlenim oluştuğunu, ancak, farklı örgütlenmeler içerisinden pek çok ismin bir araya geldiğini belirten Korkmazhan, şunları söyledi:

“Seçimlere 6 örgütlü sol bir çatı partisi ile girmek hedefimiz vardı, bunu başaramadık. Şimdi siyasi mücadelenin yanı sıra eğitim, kültür ve sanat alanında çalışmalar yapacak bir örgütlenme içerisinde ilerliyoruz. Sol Akademi oluşturma hedefimiz vardır. Sol ideoloji ülkemizde büyük bir deformasyon yaşıyor. İlk kez Kıbrıs sorunu ya da siyaset tartışmadan bir seçim dönemi geçirdik. Toplum a politik bir sürece itiliyor. Bunun için sol değerlere sahip çıkarak ilerleyecek, işbirliği içerisinde Sol Hareket’i büyüteceğiz.”