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Demokratik, bilimsel ve laiklik vurgusu

Demokratik, bilimsel ve laiklik vurgusu

Laiklik ilkesinden ödün vermeden ve sadece tercihe bağlı olarak her bireyin dini eğitim alabilme özgürlüğü korunacak

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Ayşe GÜLER

HÜKÜMET PROGRAMINDAN

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı

 

Programında ‘demokratik, bilimsel ve laiklik vurgusu’ yapılan Eğitim Bakanlığı’nda sistemin yap-boz tahtası olmaktan kurtarılacağı, devlet politikası haline getirileceği belirtiliyor.

Kamu okullarının özel okullar ile rekabet edebilir bir seviyeye çekilmesinin temel hedefler arasında olduğu belirtilen programda; Milli Eğitim Yasası’nın yeniden düzenleneceği ifade edildi.

Programda laiklik ilkesinden ödün vermeden ve sadece tercihe bağlı olarak her bireyin dini eğitim alabilme özgürlüğünün korunacağı da belirtilirken, denetimsiz ve yasal olmayan hiçbir dini eğitim etkinliğine izin verilmeyeceği kaydedildi.

Yarışmacı değil, başarıyı teşvik…

 ‘Milli Eğitim Denetleme Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Yasası’nın revize edileceği, ölçme ve değerlendirme sisteminin yarışmacı sınavlara endeksli olmaktan çıkarılarak, başarıyı teşvik edip ödüllendirecek şekilde yeniden düzenleneceği programda yer alıyor.

Özerk DAÜ…

Programda ayrıca DAÜ Yasası’nın özerklik, demokratiklik, şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkelerine uygun olarak düzenleneceği, Atatürk Öğretmen Akademisi’nin özgün yapısının korunacağı, YÖDAK’ın kurumsallaşmasının güçlendirileceği belirtildi.

1999 yılında yanan K.T. Devlet Tiyatrosu binasının yeniden inşa edilmesi için başlatılan projenin dikkatle ve ısrarla takip edileceği, alternatif sanat etkinlikleri ve sokak sanatı teşvik edilip destekleneceği de programda yer aldı.

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