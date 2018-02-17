Demokrasi Şehitleri anıldı

Kıbrıs’ta 1958 ile 1996 yılları arasında öldürülen gazeteciler ile 1976-1979 yılları arasında İstanbul, Adana ve Ankara’da öldürülen Kıbrıslı Türk öğrenciler, Lefkoşa Mezarlığı’nda, Başbakan Tufan Erhürman’ın da katıldığı törenle anıldı.



“Demokrasi Şehitleri” olarak bilinen merhumlar için Demokrasi Şehitlerini Anma Derneği tarafından düzenlenen törene, İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Milli Eğitim Bakanı, Toplumcu Demokrasi Partisi Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu ile bazı bakan ve parti yetkilileri de katıldı.



Erhürman: "Demokrasi, özgürlük ve barış mücadelesi nesiller boyu devam edecek"



Başbakan Tufan Erhürman, İsmail Safa Camii önünde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, demokrasi, barış ve özgürlük mücadelesinin uzun süreli bir mücadele olduğunu, hiç kimsenin yaşamının bu mücadeleyi nihai sonuca ulaştırmak için yeterli olmadığını, o yüzden demokrasi, barış ve özgülük mücadelesinin başarıya ancak, mücadelelerin birbirine eklenmesiyle mümkün olduğunu söyledi.



Erhürman, “O dönemde verilen mücadele, 80’li yıllarda verilen mücadele ve şu anda verilen mücadele bir bütünün parçalarıdır... Bunun bilinciyle çalışmak zorundayız ve bunun bilinciyle kaybettiğimiz arkadaşlara söz vermek zorundayız. Demokrasi, özgürlük ve barış mücadelesi nesiller boyu devam edecek. Bu sözü onlara vererek anıları önünde eğiliyorum” dedi.





Özyiğit: "Bu ülkede kalıcı barışa ulaşana kadar, mücadele devam edecek"

Milli Eğitim Bakanı Cemal Özyiğit ise “Demokrasi Şehitlerinin” canlarını hiçe sayarak, barış, demokrasi ve insanca yaşam mücadelesine baş koyduklarını belirtti ve “Bu mücadele devam ediyor, bu ülkede kalıcı barışa ulaşana kadar, demokrasi ve insanca yaşam mücadelesi taçlandırılıncaya kadar devam edecek, anıları mücadelemize önder olmaya devam ediyor” dedi.





İzcan: "En büyük ihtiyaç, en geniş birlikteliği kurarak birlikte çalışmaktır”



Birleşik Kıbrıs Partisi Genel Başkanı İzzet İzcan, demokrasi, barış ve özgürlük mücadelesinin bitmediğini belirti ve “Bu mücadele, insanımızın, halkımızın kurtuluş mücadelesidir. Onların açtığı yolda yürümeye devam ediyoruz. En büyük ihtiyaç, en geniş birlikteliği kurarak birlikte çalışmaktır” dedi.





AKEL’den mesaj...



Bu arada, Güney Kıbrıs’ta ana muhalefet Emekçi Halkın İlerici Partisi (AKEL) tarafından gönderilen ve törende okunan mesajda, “Demokrasi Şehitlerinin”, barışı savunup bu uğurda mücadele verdikleri belirtildi.



AKEL’in mesajında, “Onlar demokrasinin yerleşmesini, düşünce ve ifade özgürlüğü, insan haklarının yerleşmesi amacıyla, emekçi halkın haklı mücadelesinde en ön saflarda yer aldılar” denildi.



Onların emperyalist güçlere karşı, Kıbrıs’ı birleştirmek için mücadele verdiği kaydedilen açıklamada, “Onlar gerici, faşist ve karanlık güçler tarafından katledildiler” ifadelerine yer verildi.



Faşizmin bugün halen adadaki toplumları tehdit ettiği kaydedilen açıklamada, “Ortak vatanımızda, barışın demokrasinin, özgürlük ve eşitliğin güneşi doğana kadar mücadeleye devam edeceğiz” denildi.





Erarslan: "Bu değerleri yeni kuşaklara aktarmak durumundayız"



Demokrasi Şehitlerini Anma Derneği Başkanı Burhan Erarslan da, “Ülkemiz Kıbrıs’ta toplumlararası barışı savunup bu uğurda mücadele verdiklerinden, demokrasinin yerleşmesini, düşünce, ifade ve basın özgürlüğü ile insan hak ve özgürlüklerinin yaşam bulmasını istediklerinden, emeğin hakkını alma mücadelesinde aktif görev aldıklarından dolayı, bu aydın ve mücadeleci insanlarımızın, en temel insan hakkı olan yaşama hakları gereci, faşist, karanlık güçler tarafından ellerinden alındı” dedi.



“Demokrasi Şehitlerinin” uğruna mücadele verdikleri değerleri yeni kuşaklara aktarmak, barış, demokrasi ve insan hakları mücadelesinin kazanımlarını kavrayabilmek açısından önem arz ettiğini kaydeden Erarslan, bu bağlamda Demokrasi Şehitleri Anıtı için arayışlarının devam ettiğini kaydetti.



Erarslan, 1958 yılında Lefkoşa’da İnkılâpçı Gazetesi yazarı ve sendikacı Fazıl Önder ve Türk Eğitim Kulübü (TEK) üyesi ve sendikacı Ahmet Yahya; 1962 yılında Lefkoşa’da Cumhuriyet gazetesi yazar ve sahipleri avukat Ayhan Hikmet ve avukat Ahmet Muzaffer Gürkan; 1965 yılında Lefkoşa-Larnaka yolu üzerinde Emekçi, İnkılâpçı ve Cumhuriyet gazeteleri yazarı ve sendikacı Derviş Ali Kavazoğlu; 1976-1979 yılları arasında Türkiye’deki yüksek öğrenimleri sırasında İstanbul, Adana ve Ankara’da öğrenim gören, yüksek öğrenim gençliği örgütü Kıbrıslılar Öğrenim Ve Gençlik Federasyonu (KÖGEF) üyeleri Özer Elmas, Mehmet Ömer, Muharrem Özdemir, Mustafa Ertan, Ercan Turgut ve Sadık Cemil ; 1996 yılında Lefkoşa’da evinin önünde Yenidüzen gazetesi yazarı ve Kıbrıs Türk Barış Derneği yöneticilerinden Kutlu Adalı’nın öldürüldüğünü anımsattı.