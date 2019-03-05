Demokrasi Şehidi Özer Elmas Belgeseli hazır…

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) tarafından hazırlanan ve Ayyannililer (Aydın) Kültür ve Dayanışma Derneği işbirliğinde çekimleri gerçekleştirilen Özer Elmas Belgeseli yayına hazır.

Özer Elmas, 15 Şubat 1955 de Ayyanni (Aydın) köyünde doğdu. Ayyanni (Aydın) İlkokulu’ndan sonra Bayraktar Ortaokulu ve Lefkoşa Türk Lisesi’nden 1972-73 döneminde mezun olup İstanbul Teknik Ünüversitesi Makine Mühendisliği bölümünde okudu.

1976 Yılında İstanbul'da tahsildeyken, hain bir pusuda 4 kuşlunla vurulan ve 15 gün hastahanede yattıktan sonra hayatını kaybeden, Demokrasi Şehidi Özer Elmas'ın hikayesi, “Zamanın Tozu Keşke Yaşasaydı" adlı bölümle Bayrak Radyo Televizyon Kurumu ekranlarında yer alacak.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, Yapım ve Yönetmenliğini BRTK’nın yönetmenlerinden Cemal Yıldırım’ın yaptığı ve Ayyannililer Kültür ve Dayanışma Derneği işbirliği ile hazırlanan Özer Elmas Belgeseli, 2 bölüm olarak hazırlandı.

1.Bölüm yarın saat 19:45 ve tekrarı, 10 Mart Pazar saat 15:00'de, II.Bölüm ise 13 Mart Çarşamba saat 19:45 ve tekrarı, 17 Mart Pazar saat 15:00'de BRT1 HD'de yayımlanacak ve “Zamanın Tozu Keşke Yaşasaydı" adlı bölümle ekrana gelecek.