Demokrasi Ortaokulu’nda neler oluyor?

Demokrasi Ortaokulu’nda arkadaşını görmek için okula girmeye çalışan, ret cevabı alınca da ‘bıçak çektiği’ öğrenilen bir kişiye görevli öğretmen tarafından müdahale edildi.

Demokrasi Ortaokulu’nda geçtiğimiz hafta hareketli saatler yaşandı.

Polisin bilgisine de getirildiği öğrenilen olayda arkadaşını görmek için okula girmeye çalışan, ret cevabı alınca da ‘bıçak çektiği’ belirtilen bir kişiye görevli öğretmen tarafından müdahale edildi.

Okulda büyük paniğe neden olan olayın Eğitim Bakanlığı’na da aktarıldığı kaydedildi.

Olayla ilgili YENİDÜZEN’e konuşan Demokrasi Ortaokulu Müdürü Tünel Tanpınar ise okulda polise yansıyan bir olay olduğunu doğruladı, duvarların kesik olmamasından dolayı okul bahçesinin hem ‘kestirme yol’ olarak kullanıldığını hem de öğrenci olmayan kişilerin okula girdiğini ifade etti.

Demokrasi Ortaokulu Müdürü Tünel Tanpınar: Arkadaşını görmek için okula girmek isteyen bir kişiye öğretmen müdahale etti

Demokrasi Ortaokulu Müdürü Tünel Tanpınar ise okulda polise yansıyan bir olay olduğunu doğruladı.

Tanpınar, geçtiğimiz hafta arkadaşını görmek için okula girmek isteyen bir kişiye görevli öğretmen tarafından müdahale edildiğini söyledi.

Duvarların kesik olmamasından dolayı okul bahçesinin hem ‘kestirme yol’ olarak kullanıldığını hem de öğrenci olmayan kişilerin okula girdiğini ifade eden Tanpınar, buna benzer olayların sıklıkla yaşandığından dert yandı.