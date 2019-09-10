Demirtaş'ın tahliye kararına yapılan itirraz reddedildi

Türkiye'de Ankara 20. Ağır Ceza Mahkemesi; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, eski HDP EŞ Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesine ilişkin mahkeme kararına yaptığı itirazı reddetti.

Kararda, 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nin tahliye kararının usül ve yasaya uygun olduğu belirtildi.

Görülmesine 7-8 ve 9 Ocak 2020’de devam edilecek davada, Demirtaş hakkında “örgüt kurma ve yönetme”, “örgüt propagandası” ve “suç ve suçluyu övme” iddialarıyla 142 yıla kadar hapis cezası isteniyor. Diyarbakır’da açılan dava, güvenlik gerekçesiyle Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesi’ne alınmıştı. Davası daha önce Demirtaş hakkında hazırlanan ve dokunulmazlığının kaldırılması için TBMM’ye gönderilen 31 fezlekenin toplamından oluşuyor.

Selahattin Demirtaş’ın avukatlarından Ramazan Demir, “Karar Demirtaş ve avukatların hazır olmadığı duruşmada verildi. Ancak Demirtaş hakkında kesinleşmiş 4 yıl 8 ay hapis cezası bulunduğundan şimdilik tahliye olamayacak” demişti.