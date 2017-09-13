Demirhan'daki yol sorunu için girişim başlatıldı

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, Demirhan’daki yol sorununun çözülmesi için girişim başlattıklarını açıkladı.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, davet üzerine Demirhan’a ilgili daire müdürleriyle birlikte giden ve kendisine iletilen yol sorununu yerinde inceleyen Dürüst, bu konuda açıklama yaptı.

“Bize, köyü karşıya geçmek için 9 km yol kat edildiği iletildi”

Köyün kuzeyi ile güneyi arasında bağlantı olmadığını, bu nedenle sıkıntı yaşandığını kaydeden Dürüst, “Kazaların ardından bu yolun kapatılması kararı alınmıştı ancak bu konuda şikayetler var. Köyün bir tarafından karşı tarafına geçilmesi için 9 kilometrelik yol kat edildiği bizlere iletildi. Bu sıkıntının aşılması için teknik düzeyde girişim başlattık” dedi.

Dürüst, sorunun herhangi bir kazaya sebebiyet vermeden, çağdaş donanımla nasıl çözüleceği üzerinde durduklarını belirterek, gelecek hafta ekibiyle burayı yeniden ziyaret edeceklerini söyledi.

Demirhan ve Minareliköy’ün son 5 yılda büyük gelişim gösterdiğini de vurgulayan Bakan Dürüst, Demirhan’ın hem Ercan Havalimanı’na yakınlığına hem de Lefkoşa- Gazi Mağusa anayolundaki konumuna işaret etti.