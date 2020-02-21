Lefkoşa11 °C

  1. HABERLER

  2. HABERLER

  3. Demirhan'da 400 kilo kaçak et ele geçirildi
Demirhan'da 400 kilo kaçak et ele geçirildi

Demirhan'da 400 kilo kaçak et ele geçirildi

Demirhan’da polis tarafından yapılan operasyonda kaç et ele geçirildi.

A+A-

Demirhan’da polis tarafından yapılan operasyonda kaç et ele geçirildi. Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından saat 18.00’de Demirhan'da gerçekleştiren operasyon sonucunda kullanımında bulunan araçta 400 kg sığır eti ve bonfile ele geçirilen Y.K. (E-36) tutuklandı.

Bu haber toplam 159 defa okunmuştur
Etiketler :
Önceki ve Sonraki Haberler