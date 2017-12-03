Demirağ Şiir Odası açıldı

SALİH ARICI

Kıbrıs’ın sanatının en değerli isimlerinden yazar, şair Fikret Demirağ ölümünün 7’inci yılında da unutulmadı.

1.Fikret Demirağ Uluslararası Şiir Festivali kapsamında Kıbrıslı Türk Şair ve Yazar Fikret Demirağ, önceki gün düzenlenen Lefke Avrupa Üniversitesi’ndeki “Akdeniz Şiiri” konulu panelin ardından, dün de bölgede devem eden etkinliklerle anıldı.

Fikret Demirağ adına düzenlenen Uluslararası Şiir Festivali kapsamında dün Lefke Bandabuliya çarşısında adının verildiği şiir odasının açılışı gerçekleştirildi.

Demirağ, şiirlerle anılırken, şiir odasında sanatçıya ait eşyalar, el yazmaları ve daktilosu sergilendi. Sanatçı ve Yazarlar Birliğinin düzenlediği organizasyon Kıbrıs’ın sanat camiasında önde gelen isimleri dışında Letonya, Türkiye, Yunanistan ve İtalya gibi ülkelerden de şairler ve yazarları bir araya getirdi.

Açılışa Lefke Belediyesi Başkanı Aziz Kaya da katıldı.

Neşe Yaşın: “ ‘Acılı bir yurt’ dörtlemesi şiir hayatının en doruk eseridir”

“Fikret Demirağ’ın bu uzun şiir serüvenin de modern Kıbrıslı Türk edebiyatının tarihini görebiliriz. Önce soyut şiirler üzerinde çalışmalar verdi, daha sonra toplumcu şiirler üzerinde önemli eserler ortaya koydu. Fikret Demirağ’ın acılı bir yurt dörtlemesi eseri bence şiir hayatının doruk eseridir. Bu eser 4 kitaptan oluşmaktadır. Birinci kitabı ‘Limnidi ateşinden bu günedir’, bu kitapta Kıbrıs’ın tarihine yeni bir bakış açısı getirmiştir. Bu dörtlemenin ikinci kitabının adı ‘Hüzün Ana’dır, ‘Hüzün Ana’da da milliyetçi paradigmayı ters düz eder. Üçüncüsü ise sırrı dökülmüş kök ayna adlı eseridir, bu eserde de bu Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların dostluklarından bahseder. Bu dizinin son kitabı ise ‘yalnızlık gece müziğidir’. Bu eserinde de Kıbrıs’ta ki bölünmeden sonraki çöküşü anlatmıştır.

Fikret Demirağ’ın ölümünün ardından onu anmak için 2010 yılından beri Lefke’ye gelip onun adına şiir festivalleri düzenliyor, evini ziyaret ediyoruz.”

Tamer Öncül: “Fikret Demirağ Kıbrıs Türk şiirinin mihenk taşıdır”

“Fikret Demirağ hem şiir ile hem aydın duruşuyla topluma ciddi katkılar koymuştur. İlk şiirlerinden itibaren Kıbrıs’ta estirilen milliyetçi tavırlara anlayışlara karşı direnmeyi seçen bir şairimizdir, süreklilik açısında düşünürsek bu direnişi bu tavrı sürekli kullanan tek şairimizdir. Kendisi gibi yazan diğer kişiler, aynı tavrı süren arkadaşlarının kimisi şiirden uzaklaştı, kimisi genç yaşında intihar etti, kimisi yurt dışına gitti, ama Fikret bu ada da yaşayıp bütün o milliyetçi baskılara karşı ayakta durmayı ve kendi ilerici aydın şiirleri sürdürmeyi başaran tek şairdir. Geçmiş yıllar için bu önemli bir duruştu ve çoğu genç şairi de bu duruşuyla yüreklendirmiştir.

Bunun yanında sadece aydın duruşuyla değil, sürekli gelişen ve evrenselleşen ciddi bir şiir külliyesi de geride bırakarak bu toplumun kültür sanatına önemli bir kaynak oluşturmuştur. Bir anlamda Kıbrıs Türk şiirinin en önemli mihenk taşıdır diyebiliriz.”

Maria Siakalli: “Fikret Demirağın şiirleri simgelerle, ilkelerle, sevgiyle ve mücadeleyle dolu”

“Fikret Demirağ bize dürüstlüğüyle, barışa inancıyla, sevgisiyle şiirleriyle bize çok büyük hediyeler vermiştir. Öncelikle gerçek şiir gerçek şiirden kastım bazı şiirler vardır ustaca güzel kelimelerle yazılır fakat içerisi boştur fakat Fikret Demirağ’ın şiirleri öyle değil. Onun şiirleri simgelerle, ilkelerle, sevgiyle ve mücadeleyle dolu. Şiirleri sadece şiir veya edebiyat alanına katkı sağlamamış bütün insanlık için katkılar koymuştur.”

Emine Demirağ: “Barışın desteklemek için bir sürü şiir yazdı”

“Fikret Kıbrıs’ı dünyaya tanıtmak yaşadıklarımızı barışı savaşı anlatmak için çaba sarf etti. Şiirlerini yazmaya başlamadan önce muhakkak bir sigara yakardı, onunla sanki ilham gelirdi Fikret’e…

Çocukları sigara içmeye özendirmek gibi bir niyetim yok ama sigarasını yakmadan asla bir şey yazamazdı. Kıbrıs barışını desteklemek için bir sürü şiirler yazdı, hatta ‘Kardeşim barış ne zaman olacak’ eseri şarkıya çevrildi. “