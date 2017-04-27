‘Demir Maske’ iş başında

Eren ŞİŞİK

Basketbolda Koopspor ile Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) arasındaki final serisi nefesleri kesiyor. Seride 2-1 önde bulunan Koopspor’da serinin ön plana çıkan ismi kuşkusuz Amerikalı oyuncu Cliff Colimon. Özellikle Koopspor’un kazandığı maçlarda inanılmaz bir oyun sergileyen ve galibiyetlerde başrol oynayan Cliff Colimon hem serinin ilk maçında hem de serinin üçüncü maçında 37 sayıyla maçı noktaladı. Serinin ilk maçında takımının 83-75’lik galibiyetinde 36 dakika sahada kalan Colimon 16’da 16 iki sayılık atış istatistiğiyle oynadı. Bunun yanına 6 ribaunt, 3 de asist sığdırmayı başardı. Amerikalı yıldız son oynanan serinin üçüncü maçında da 34 dakika sahada kaldı. Bu süre zarfında 9’da 6 üç sayılık isabet yakalayan Colimon maçı 37 sayı, 9 ribaunt ve 1 asistle tamamladı. Colimon kaybettikleri serinin ikinci maçında diğer maçlara nazaran daha kötü bir performans sergilese de yine takımının en skorer ismi oldu. 24 sayı, 8 ribaunt, 2 asistlik performansıyla maçı tamamlayan Cliff Colimon takımının maçı 92-82 kaybetmesine engel olamadı.

Cumhurbaşkanlığı Kupası’nda YDÜ’lü Kaspars Kambala’nın darbesine maruz kalan Cliff Colimon o maçtan beridir maçlara kendisi için özel hazırlanmış olan maskeyle çıkıyor.