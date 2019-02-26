Demir için oynadılar

K-Pet Süper Lig’de Gençlik Gücü ile Girne Halk Evi ve Birinci Lig’de Hamitköy ile Mesarya Spor Kulübü arasında oynanan karşılaşmaların geliri lösemi teşhisi konan Yenicami Akademi sporcusu Demir Müezzinler’in tedavisi için bağışlandı.

Geçtiğimiz hafta Gençlik Gücü, ligin 19’uncu haftasında Girne Halk Evi ile oynayacağı karşılaşmanın gelirini Müezzinler’in tedavisi için bağışlanacağını açıklamıştı.

Karşılaşma öncesinde her iki takım ve hakemler seremonide ellerinde “Demir için el ele” yazılı pankartla yer aldı.

Hamitköy ile Mesarya arasında oynanan Birinci Lig mücadelesi de aynı amacı taşıdı. Her iki karşılaşmada elde edilen gelirler Demir’in tedavisi için bağışlanacak.