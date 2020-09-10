Girne-Lefkoşa anayolunda bugün saat 18.00 sıralarında meydana gelen kazada iki araç çarpıştı, yaralanan olmadı.

Kaza, Ciklos mevkiinde 35 yaşındaki Hülya KURAY yönetimindeki NY 270 plakalı araç ile Girne istikametine doğru çift şeritli yolun sağ şeridinde aşırı sürat ve dikkatsiz bir şekilde seyrettiği sırada direksiyon hâkimiyetini kaybedip o esnada yolun sol şeridi içerisinde aynı istikamete doğru seyreden 43 yaşındaki Hıcran KANAT yönetimindeki SA 772 plakalı aracın sol ön kısmına çarpması sonucu meydana geldi.

Çarpmanın etkisiyle savrulan NY 270 plakalı araç yolun solundaki demir bariyerlere, SA 772 plakalı araç ise orta refüj içerisinde bulunan demir bariyerlere çarparak durdu.

Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam ediyor.