DEĞİŞİYOR VE DÖNÜŞÜYORUZ

Dilara Topcan

İçerisinde bulunduğumuz süreçte gerek tutulmaların etkisi, gerekse de önemli gezegen retroları nedeniyle bir hayli ‘sınavlı’ bir dönemden geçiyoruz. Astroloji, farkındalık ya da daha farklı spiritüel konularla ilgilenen biriyseniz bu süreci yakınen takip ediyor ve süreci farkındalıkla yaşamaya çalışıyorsunuzdur. Değilseniz de hiç sorun değil, yazıda fazla spesifik ve terimler içeren cümleler kurmamaya çalışacağım. Bu yazı bu süreç içerisinde sizlere katkı sağlayan ufacık bir mesaj verebilirse bile ne mutlu… Yaşamımıza ışık tutabilecek bir katkı sağlaması dileğiyle…

KUMDA YÜRÜMEYE ÇALIŞIR GİBİ…

Haziran sonundan beri devam eden Mars retrosu nedeniyle enerjimiz içe dönerken enerjide yavaşlama ve dengesizlik de söz konusu olabiliyor (retro 28 Ağustos’ta sonlanıyor). Özellikle herhangi bir konuyla ilgili çaba sarfetmek ve aksiyon almak zorlaşabiliyor. Kendimizi adeta ‘kumda yürüyor’ gibi hissedebiliyoruz… Fakat durumun pozitif tarafına odaklanırsak bu dönemin bizlere sabrı, yavaşlamayı ve ‘an’ı daha fazla yakalayabilmeyi öğretmeye çalıştığını görebiliriz. Aynı zamanda kumda yürürken kaslarımız daha da fazla aktive olmuyor mu? ;) Kısacası ruhen daha da güçlenebilmek adına bu dönemi en etkili şekilde kullanmayı seçmeliyiz.

KADERSEL DEĞİŞİMLER SÖZ KONUSU

Özellikle 27 Temmuz’daki Ay tutulmasıyla birlikte yaşamımızda sonlanması gereken ve bize hizmet etmeyen durumların ani ve şaşırtıcı şekilde sonlandığını gördük, görmeye de devam ediyoruz. Esasında bitmesi gereken ve bizim için uygun olmayan durumları ‘ruhen’ farkederiz. Fakat çoğu zaman zayıf yönlerimiz ya da ihtiyaçlarımız nedeniyle bir türlü kendimize karşı dürüst olup da gerçeği kabullenemez, kendimizi kandırmaya devam etmeyi seçeriz… İşte bu tutulma da böyle durumlarda adeta ciddi bir sarsıcı etki yaratarak bizi gerçekle yüzleştiriyor ve sonlanması gereken şeyleri sonlandırıyor… Bu etki hala etkileri azalarak da olsa devam ediyor. Özellikle bu ay içerisinde de bu tip durumlar gün yüzüne çıkabilir… Unutmayalım, sonlanan her şey yeni başlangıçların habercisidir…

HALI ALTINA SÜPÜRÜLENLER…

Merkür’ün de şu sıra retro olması halı altına süpürülen ve geçmişte bir türlü hesaplaşılamayan durumları da gün yüzüne çıkarabiliyor. Yarım kalmış durumlar bu süreçte tamamlanabilir. Merkür retroyu geçmişte tamamlayamadığımız işler için de kullanabiliriz. Yazı yazmak ve içsel keşfe çıkmak için uygun bir dönemdeyiz.

PEKİ DOĞUM HARİTAMIZ ÜZERİNDEKİ ETKİLER NE SÖYLÜYOR?

Bahsettiklerimiz çok genel etkiler… Spesifik anlamda size özgü etkilerini gözlemleyebilmek ve kişisel farkındalık yakalayabilmek adına ise doğum haritanız üzerinden yorum almanız gerekiyor.

BU DÖNEM İÇİN BAZI TAVSİYELER

-Meditasyon yapmak, dua etmek ve kendi içimizde dönmek bu dönem içerisinde yapılabilecek en faydalı şeylerden bazıları…

-Bu dönemde ruhen olduğu kadar zihnen ve bedenen de kendimize dönmek, özellikle Eylül ayıyla birlikte çok daha sağlıklı bir ‘biz’e kavuşabilmemiz adına yapabileceklerimiz arasında.

-Dışımızda gelişen olaylar bazen sabrımızı zorlasa dahi agresyona yenilmemeye ve bize negatif enerji veren kişilerle aynı ortamda bulunmamaya da gayret göstermeliyiz.

-Özellikle trafikte de dikkatli olmakta fayda var.

-Merkür gerilemesi nedeniyle teknolojik aletlerde, iletişimin her alanında bazı sorunlarla karşılaşmamız da mümkün. Bu dönemde yeni bir teknolojik cihaz almamaya çalışın. İlerde arızalanma riski yüksek olabilir.

-Kabulleniş göstermek bu dönem içerisinde de hayli önem taşıyor. Şükretmeyi ve kabul etmeyi öğrenmeye çalışalım. Bu konularla ilgili kendimizi eğitebileceğimiz müthiş bir enerjiye sahip bir süreçteyiz, yararlanalım.

Hepimiz için güzellikler, sağlık ve huzurla dolu bir hafta olsun… Sevgiyle kalın…