"Değişim Kadınla Başlar" projesine destek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, ALPET Genel Müdürü Tevfik Türkoğlu ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Bakanlık basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, kabulde konuşan Türkoğlu, kadın istihdamının arttırılması amacıyla ALPET tarafından hazırlanan "Değişim Kadınla Başlar" projesi hakkında Bakan Sucuoğlu’na bilgi verdi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, kadınların her sektöre girmesi ve çalışma yaşamında istihdamının arttırılması için projenin örnek bir uygulama olduğuna dikkat çekti ve yurtdışında görülen bu tür projelerin KKTC’de de hayata geçirilmesinin memnuniyet verici olduğunu söyledi.

Kadın elinin değdiği her yerin güzelleştiğini, değer kazandığını belirten Sucuoğlu, kadınların üretkenliği yetenekleri ve özgüveni ile çalışma yaşamında verimli performans sergileyeceğine inanç belirtti.