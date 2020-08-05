Değirmenlik’teki Hükümet Konağı 10 yıllığına belediyeye devredildi

Değirmenlik’teki Hükümet Konağı’nın restore edilerek kültür-sanat aktiviteleri yapılacak şekilde 10 yıllığına Değirmenlik Belediyesi’nin kullanımına verilmesi için protokol imzalandı.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay sosyal medya hesabından detayları paylaştı…

Özersay, “Değirmenlik’te Osmanlı dönemi Hükümet Konağı’nın restore edilerek kültür-sanat aktiviteleri yer alacak şekilde 10 yıllığına Değirmenlik Belediyesi’nin kullanımına verilmesi için bir protokole imza koyduk. Başbakan Yardımcılığı’na bağlı Eski Eserler Dairesi yetkililerinin Değirmenlik Belediyesi ile ortaklaşa yaptıkları bir çalışma sonucunda hazırlanan protokol uyarınca Anıtlar Yüksek Kurulu tarafından uygun bulunacak olan bir projeye göre Hükümet Konağı restore edilecek ve kullanıma açılacak” dedi…

Merkezi hükümetin her şeye yetişmesinin mümkün olmadığına da işaret eden Özersay, “Bu nedenle Hükümetin Belediyelerle işbirliğine güzel bir örnek teşkil edeceğini düşünüdüğüm bu protokolü imzalayabildiğimiz için memnunum” ifadelerini kullandı.