Değirmenlik'te yapı güvenirliği ve kayıt dışılık için işbirliği

Değirmenlik Belediyesi, kendi sınırlarında bulunan binalarda yapı güvenliği sağlamak ve kayıt dışılığı önlemek amacıyla; Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkârlar Odası (KTEZO) altında bulunan Mekanik Sıhhi Tesisatçılar Birliği ile “Sıhhi Tesisat ve Mekanik Alanlar” ile ilgili protokol imzaladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, İmzalanan protokol uyarınca taraflar sıhhi tesisat ve mekanik alanı ilgilendiren işlerde birlikte çalışarak, müşterek hareket edecek.

Değirmenlik Belediyesi’nde bugün saat 11:00’de gerçekleşen imza töreninde Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler, KTEZO Başkanı Mahmut Kanber ve Mekanik Sıhhi Tesisatçılar Birliği Başkanı Mehmet Ali Ardıç protokole imza atarken, Yönetim Kurulu Üyeleri Hasan Dinçel, Tünser Tayfuner, Oda Sekreteri Zalihe Mevsimler ve basından Erdoğan Garip hazır bulundu.

Değirmenlik Belediyesi adına ise As Başkan Mustafa Şehitoğlu, İdari İşler Sorumlusu Haşim Kiracıoğlu, Mali İşler Sorumlusu İrfan Ünveren, Mimar Fikriye Bekar ve İpek Akınlar katıldı.

KANBER: “İNŞAAT SEKTÖRÜNDE KALİTELİ HİZMETİ VE İZLENEBİLİR DENETİMLERİ AMAÇLIYORUZ”

KTEZO Başkanı Mahmut Kanbe, Girne ve Lefkoşa’nın ardından Değirmenlik Belediyesi, ardından da ülke genelindeki tüm yerel yönetimlerle bu anlaşmayı yapacaklarını kaydetti.

Mahmut Kanber, imzalanan protokolle toplumda, inşaat sektöründe ve alanlarında daha kaliteli hizmet vermeyi amaçladıklarını ve izlenebilir denetimlerin yapılabilmesini sağlayacaklarını belirtti.

Yerel yönetimleri önemsediğine değinen Mahmut Kanber, KTEZO olarak, Değirmenlik Belediyesi’ni bu davranışından dolayı selamladıklarını söyledi.

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler de, KTEZO ve Mekanik Sıhhi Tesisatçılar Birliği ile işbirliği protokolü imzalamaktan mutluluk duyduğunu belirterek, protokolün imzalanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Karavezirler, bu konuda gerekli katkının, inşaat ruhsatı aşamasında Değirmenlik Belediyesi olarak verileceğini kaydetti.

Protokol, Değirmenlik Belediyesi sınırları dahilinde bulunan yapıların ve binaların, sıhhi tesisat ve mekanik alanların; temiz ve atık su borusu tesisatı, vitrifiye, makine ve cihazların, arıtma ünitelerinin, soğutma, basınçlı hava kompresör sistemi, yangın tesisatı, güneş enerjisi ile çalışan ısıtma sistemlerinin montaj, bakım ve onarım işlerini yeni bir sisteme sokmak ve denetleme konusunda işbirliği düzenlemek amacıyla imzalandı.

Taraflar arasında imzalanan işbirliği protokolüne göre;

Gelişigüzel ve korsan uygulamaların bertaraf edilmesi, kayıt dışı uygulamaların denetim altına alınması, vergi ve gelir kayıplarının önlenmesi, kalite ve standartların sağlanması ve mekanik ve sıhhi tesisat alanının izlenebilirliğinin sağlanması ve sektör olarak güçlü bir hale getirilmesi amaçlanıyor.