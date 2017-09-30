Değirmenlik’te TAŞIMACILIK HUZURSUZLUĞU!

Didem MENTEŞ

Değirmenlik bölgesinde kamu araçları işletmecileri arasında huzursuzluk yaşanıyor. Bölgede hizmet veren 11 otobüs şirketi arasından bir şirketin, Değirmenlik güzergahında ‘T’ izni bulunmayan başka kişilere ait araçlarla öğrenci taşıdığı iddia edilerek, Eğitim Bakanlığı’ndan taşınan öğrencisi sayısından fazla ödeme yapıldığı iddia edildi.

Öte yandan Eğitim Bakanlığı’nda taşımacılığa ayrılan 25 milyon TL’lik ödenekten, otobüsteki refekatçilere ödenecek 6 milyon TL’de açık olduğu ileri sürüldü.

YENİDÜZEN’e konuşan Eğitim ve Kültür Bakanlığı Bakanlık Müdürü Ali Nizam, 6 milyon TL’lik bir açık olduğu yönündeki iddiaların asılsız olduğunu belirterek, taşımacılıkla ilgili tüm ödemelerin yapıldığını söyledi. Nizam, bu yıl kamu taşımacılığında yeni bir uygulama yapılacağını belirterek, Okul müdürünün verdiği bilgiler ışığında herkes öğrencisini taşıyacak. Otobüsler taşıdıkları öğrenci sayısı kadar ücret alacak” dedi.

Değirmenlik’te ÖĞRENİCİ TAŞIMACILIĞI şirketler arasında huzursuzluk yarattı… Bölgede hizmet veren 11 otobüs şirketi arasından bir şirketin, bu güzergahta ‘T’ izni bulunmayan başka kişilere ait araçlarla öğrenci taşıdığı, Eğitim Bakanlığı’ndan taşınan öğrencisi sayısından da fazla ödeme yapıldığı ileri sürüldü… Bakanlık’ta taşımacılığa ayrılan 25 milyon TL’lik ödenekten, otobüsteki refakatçilere ödenecek 6 milyon TL’de açık olduğu da iddialar arasında…

Suiçmez: “Erdoğan Eyri ile 150 öğrenci üzerinden ödeme alıyor”

Değirmenlik bölgesinde kamu taşımacılığın yapan Suiçmez şirketi yetkililerinden Fuat Suiçmez, Erdoğan Eyri isimli şirket sahibinin, Değirmenlik güzergahında ‘T’ izni olmayan başka kişilere ait araçlarla öğrenci taşıdığını iddia ederek, Eyri’nin bulunan 5 ‘T’ izninin Yakın Doğu Üniversitesi güzergahı için geçerli olduğunu ileri sürdü. Suiçimez, Eğitim Bakanlığı’nın geçen yıl yaptığı sözleşmelere göre her şirkete 50’şer öğrenci taşıma izni verirken, Erdoğan Eyri’ye 150 öğrenci taşıma izni üzerinden ödeme yaptığını ileri sürdü. İlköğretim öğrencileri için otobüste bulunan 2 refakatçi yerine 3 refakatçi ücreti aldığını ileri sürdü.

Suiçmez, şu iddiaları yaptı: “Değirmenlik bölgesinde kendi araçlarıyla taşımacılık yapmıyor. 5 T izni var ama bunlar YDÜ’deki araçları içindir. Hem YDÜ’de hem de Değirmenlik bölgesindeki ekmek yiyor. 3 araçla işi yapacak ama Eğitim Bakanlığı’nda 8 sözleşmesi var. Okul öncesi, ana okul ve ilkokul öğrencileri için ayrı ayrı refakatçi olur ve ona göre ödeme yapılır. Ama Erdoğan Eyri, bu öğrencilerin hepsini bir otobüse koyarak bir rehber koyup, 3 rehber ödemesi alır. Defalarca şikayette bulunmamıza rağmen bu adam korunuyor. Haksızlık yapılıyor. Geçen sene her okul taşınacak okul sayısını bildiriyor. Geçen sene 100 taneydi. Eğitim Bakanlığı bizimle 50 öğrenci alımı için sözleşme yaptı. Erdoğan Eyri ile 150 kişilik sözleşme yaptı, bu yıl içinde geçerlidir. İlköğretimde biri minibüsü bir de otobüsü olmak üzere toplam 75 öğrenci üzerinden ödenmesi gerekirken, 200 kişi üzerinden nasıl ödeniyor? Ben bir otobüsle 50 çocuk taşırım, o, bir minibüsle benden fazla para kazanır. Bu arada geçen hafta otobüste unutulan çocuğun bulunduğu otobüste Erdoğan Eyri’ye aittir. Şoför onun damadıydı. Bakanlık, şoförün aynı güzergâhta otobüs kullanamayacağı yönünde karar aldı ama şimdi Değirmenlik ortaokulu öğrencilerini alıyor. Bir cezada uygulanmadı.”

Eyri: “İddialar asılsız”

YENİDÜZEN’in ulaştığı Erdoğan Eyri ise tüm iddiaları yalanlayarak, şirketinin 8 tane ‘T’ izni olduğunu, bunların 5 tanesinin çalıştırıldığını öne sürerek, kendi araçlarıyla taşımacılığı yaptığını savundu. Değirmenlik köyü, Değirmenlik ortaokulu, Şht. Mehmet Eray İlkokulu ve subay çocukları olmak üzere 185 tane öğrenciyi 3 otobüsle taşıdığını ve bu rakam üzerinden ödendiğini savunan Eyri, Eğitim Bakanlığı ile geçen dönem yapılan sözleşmeyi göstererek, faaliyette bulunan otobüsleriyle ilgili ‘T’ izinlerini ve evraklarını gösterdi. Eyri, şu savunmayı yaptı:

“Benim 8 tane ‘T’ iznim var, bunların 5 tanesi kullanılıyor. Yeni araçlarımın evrakları var. Makinede sorun olduğu için aktarma yapamadım. Okullar açılmadan önce eski araçlarımın üzerinden ‘T’ izinlerini söktüm ama daha takamadım. 18 Eylül’de okullar açıldı, Salı günü otobüste kalan çocuk olayı oldu. Arabanın işletmeciliği var, muayenesi, servisi tamamdır. Şuanda onun üzerinde de ‘T’ iznim var. Benim 8 aracım var, oğlumun ve kardeşimle birlikte 13 araç var. Karşı firmalar bizi hazmedemedi. Değirmenlik için 5 ‘T’ iznimi kullanıyorum. Rehberlerle yapılan iddialarda doğru değil. Bir rehber bir araçtadır diğer rehber ise diğer aracımdadır. Şuanda 3 otobüsle öğrencileri taşıyoruz. Sabahleyin ben otobüsle yukarı çıkarım ortaokulu alırım. İlkokullar küçük olduğu için onları 7:302dan sonra toplarım. 7:30’da aracın biri doğuya biri batıya gider.

Ben araçlarımda hep yenilik yaptım. Bu arada ben 2011 model otobüs aldım, öğrenci taşımacılığında ilk kez kullanılıyor. Hep eski model otobüsler kullanılır Karşı taraftaki firma hep eski otobüsle yolculuk yapıyor. Ben çocukları sırf kapıdan alıp kapıya bırakmak için araçları küçülttüm. Çünkü yollar daracık ve sırf bizden istedikleri için aracı küçülttüm. Ben hizmet yapıyorum bunu engellemeye çalışıyorlar. Benden şikayet edenlerin de YDÜ’de araç var. Lefkoşa hattına benim oğlum gider. İlahiyat Koleji’ne de ben giderim. Bize hep böldüler. Ben köyden 80, ortaokuldan 50, Şht. Eray İlkokulu’ndan 30 ve 25 subay çocukları olmak üzere 185 öğrenci taşırım. İlkokul öğrencilerini 2 araçla taşırız. Araçlar küçüktür derler ama yollardan dolayıdır.

İddiaların hedefindeki şirket ve Eğitim Bakanlığı tüm iddiaları reddetti, Eğitim ve Kültür Bakanlığı Bakanlık Müdürü Ali Nizam, bu yıl kamu taşımacılığında yeni bir uygulama yapılacağını belirterek, “Okul müdürünün verdiği bilgiler ışığında herkes öğrencisini taşıyacak. Otobüsler taşıdıkları öğrenci sayısı kadar ücret alacak” dedi.

Nizam: “Bu yıl okul müdürünün verdiği bilgiler ışığında herkes öğrencisini taşıyacak”

YENİDÜZEN’e konuşan Eğitim ve Kültür Bakanlığı Bakanlık Müdürü Ali Nizam, 6 milyon TL’lik bir açık olduğu yönündeki iddiaların asılsız olduğunu belirterek, taşımacılıkla ilgili tüm ödemelerin yapıldığını söyledi. Nizam, bu yıl kamu taşımacılığında yeni bir uygulama yapılacağını belirterek, “Okul müdürünün verdiği bilgiler ışığında herkes öğrencisini taşıyacak. Otobüsler taşıdıkları öğrenci sayısı kadar ücret alacak” dedi.

Nizam, şunları aktardı: “Geçen dönem taşımacılığa kuruşuna kadar ödemeler yapıldı. Bu yıl Kar-İş ile yeni protokol yapılıyor, imzaya kaldı. 31 Ekim’e kadar tüm şoförlerden evraklarını getirmelerini istiyoruz. Okullar yavaş yavaş yerleşiyor, tüm okullardan öğrenci sayısı gelecek. Okulların açıldığı gün sözleşme yapamayız çünkü öğrenci sayıları net değil. Geçen yılki rakama göre yapılsa sıkıntı olur. Dolayısıyla bu süreç içerisinde, biz, okullardan gelecek sayılarla tüm taşıyıcıları zorunlu tutuyoruz ve 31 Ekim’e kadar evrakları getirecekler. Evraklar geldikçe biz sözleşmeleri yapıyoruz. Kasım ayından itibaren sözleşmeler yapılacak. Geçen yıl yapılan sözleşmeler, yenisi yapılana kadar devam eder. ‘T’ izni olmayan birisiyle sözleşme yapmıyoruz. Zaten ödeneğe gittiğinde ‘T’ izni olmazsa ödenemez. Bu üç elden geçer ve gider. Ancak kaç tane ‘T’ izni varsa, taşıdığı öğrenci kadar ödeme alırdı. Bu yıl taşıdıkları öğrenci sayısı kadar ücret alacaklar. Geçmişte yerine göre doluluk oranı diye bir şey vardı. Bunlar hep kaldırıldı. Özellikle aynı bölge içerisinde birden fazla taşıyıcılar varsa, böyle bir uygulama getirildi. Değirmenlik’te geçenlerde bir toplantı yapıldı. Özellikle ilkokul ile ilgili bir sıkıntı yaşanmıştı. Kimin ne kadar öğrenci taşıyacağı, kaç tane çocuk için ödeme alacakları, kimin hangi güzergahtan geçeceği hepsine paylaştırıldı. Örneğin oradaki ilkokulda 150 öğrenci varsa ve 3 tane taşımacı varsa, bu 3 şirket o öğrencileri paylaşacak. 150 öğrenciyi 50’şer taneden paylaşacak. Otobüslerin sığdığı kadar alınacak. Geçmişte aktarmalar yapılırdı, bu aktarmalar olamayacak. Okul müdürlerine yetki verdik. Otobüsün plakasını, şoförünü, refakatçisini hepsini belirleyecek. Değişiklik yapmayacak, değişiklik yapacak olursa bir hafta içinde okul müdürüne izin verecek. Özellikle Değirmenlik bölgesinde böyle bir önlem alınmıştır, kimse kimsenin hakkını yemeyecek. Okul müdürünün verdiği bilgiler ışığında herkes öğrencisini taşıyacak”