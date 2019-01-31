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Değirmenlik'te sular temiz

Değirmenlik'te sular temiz

Değirmenlik Belediyesi, Sağlık Bakanlığı Devlet Laboratuvarları’nda yaptırdığı içme-kullanma suları 2019 Ocak ayı tahlil sonuçlarını açıkladı.

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Değirmenlik Belediyesi, Sağlık Bakanlığı Devlet Laboratuvarları’nda yaptırdığı içme-kullanma suları 2019 Ocak ayı tahlil sonuçlarını açıkladı.

Değirmenlik Belediyesi, içme-kullanma suyu su analizi yaptırdı. Sağlık Bakanlığı Devlet Laboratuvarları’nda yapılan “Koliform Bakteri”, “E.coli” ve “Enterokok” deney sonuçlarında bölgenin suları temiz çıktı.

 

 

 

Değirmenlik Belediyesi'nin tahlil yaptırdığı yerler şu şekilde:

Yiğitler Köy Çeşmesi                                                                                TEMİZ

Erdemli Köy Çeşmesi                                                                               TEMİZ

Kırıkale Köy Çeşmesi                                                                               TEMİZ

Gaziköy Köy Çeşmesi                                                                              TEMİZ

Balıkesir Köy Çeşmesi                                                                             TEMİZ

Meriç Köy Çeşmesi                                                                                  TEMİZ

Düzova Köy Çeşmesi                                                                               TEMİZ

Çukurova Köy Çeşmesi                                                                           TEMİZ

Yeniceköy Köy Çeşmesi                                                                          TEMİZ

Minareliköy Köy Çeşmesi                                                                      TEMİZ

Demirhan Köy Çeşmesi                                                                          TEMİZ

Beyköy Köy Çeşmesi                                                                               TEMİZ

İçme – Kullanma Suları İçin:

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