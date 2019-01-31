Değirmenlik'te sular temiz
Değirmenlik Belediyesi, Sağlık Bakanlığı Devlet Laboratuvarları’nda yaptırdığı içme-kullanma suları 2019 Ocak ayı tahlil sonuçlarını açıkladı.
Değirmenlik Belediyesi, Sağlık Bakanlığı Devlet Laboratuvarları’nda yaptırdığı içme-kullanma suları 2019 Ocak ayı tahlil sonuçlarını açıkladı.
Değirmenlik Belediyesi, içme-kullanma suyu su analizi yaptırdı. Sağlık Bakanlığı Devlet Laboratuvarları’nda yapılan “Koliform Bakteri”, “E.coli” ve “Enterokok” deney sonuçlarında bölgenin suları temiz çıktı.
Değirmenlik Belediyesi'nin tahlil yaptırdığı yerler şu şekilde:
Yiğitler Köy Çeşmesi TEMİZ
Erdemli Köy Çeşmesi TEMİZ
Kırıkale Köy Çeşmesi TEMİZ
Gaziköy Köy Çeşmesi TEMİZ
Balıkesir Köy Çeşmesi TEMİZ
Meriç Köy Çeşmesi TEMİZ
Düzova Köy Çeşmesi TEMİZ
Çukurova Köy Çeşmesi TEMİZ
Yeniceköy Köy Çeşmesi TEMİZ
Minareliköy Köy Çeşmesi TEMİZ
Demirhan Köy Çeşmesi TEMİZ
Beyköy Köy Çeşmesi TEMİZ
İçme – Kullanma Suları İçin: