Değirmenlik'te sular temiz
Değirmenlik Belediyesi’nin, Sağlık Bakanlığı Devlet Laboratuvarları’nda yaptırdığı içme-kullanma suları 2018 Eylül-Aralık ayları arası tahlil sonuçları açıklandı.
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Değirmenlik Belediyesi’nin, Sağlık Bakanlığı Devlet Laboratuvarları’nda yaptırdığı içme-kullanma suları 2018 Eylül-Aralık ayları arası tahlil sonuçları açıklandı.
Değirmenlik Belediyesi, içme-kullanma suyu su analizi yaptırdı, Sağlık Bakanlığı Devlet Laboratuvarları’nda yapılan “Koliform Bakteri”, “E.coli” ve “Enterokok” deney sonuçları temiz çıktı.
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Etiketler : Değirmenlik, su, Devlet Laboratuvarları
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