Değirmenlik’te “Kıbrıs gecesi”



Değirmenlik Belediyesi Halk Dansları Topluluğu’nun organize ettiği Kıbrıs Gecesi, önceki akşam Değirmenlik Düğün Salonu’nda yapıldı.

Değirmenlik Belediye Başkanı Osman Işısal, geleneksel olarak sürdürülen Kıbrıs Gecesi’nde kültürü yansıtan halk oyunlarının tamamen belediye ekiplerince oynanmasının gurur verici olduğunu söyledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, böylesi etkinliklerin çocukların birbirleriyle kaynaşmasını, dayanışmasını, sevgiyi ve birlikteliği doğurduğunu kaydeden Osman Işısal, yaşamda birliğin önemine değindi.

Işısal, başta eğitmenler olmak üzere, müzisyenlere, belediye çalışanlarına ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Açıklamaya göre Değirmenlik Belediyesi’nin 5 grubunun sahne aldığı Kıbrıs Gecesi’nde, izleyenler coşkulu dakikalar geçirdi.



En küçük grubun sunduğu gösteriyle başlayan gece, en büyük grubun folklorik tiyatro gösterisiyle son buldu.

