Değirmenlik’te kazanan çıkmadı: 1-1

K-Pet Süper Lig’in 20’nci haftasında Yalova, ligin güçlü ekiplerinden Merit Alsancak Yeşilova’yı konuk etti. Sarı lacivertli ekibin cezası nedeniyle Değirmenlik Sadık Cemil Stadı’nda oynanan karşılaşma 1-1 beraberlikle bitti. Karşılaşmanın ilk devresi golsüz sona ererken, ikinci devrede birer gol atıldı. 48’inci dakikada genç oyuncu Mejdi Direniş Yeşilova’yı 1-0 öne geçirse de, 59’uncu dakikada Yeşilova ceza sahasında yaşanan pozisyon sonrasında Ali Özer penaltı noktasına gitti ve Yalova, Buğra Barın’ın golüyle beraberliği yakaladı. Karşılaşmanın ardından Yeşilova 30, Yalova ise 21 puana ulaştı.

STAT: Sadık Cemil Stadı

HAKEMLER: Ali Özer*, Olgun Canik*, Ömer Doğru*

YALOVA

İrfan Özbay**

Mithat Küçükakaçalı*

Tayfun Doğan*

Reşat Nazlı**

Mahmut İneci**

Edis Sökmez*

(Dk.60 Batshi)*

Uche Sunday**

Buğra Barın*

Ali Azouz*

(Dk.67 Selçuk)*

Hasip Uluhan*

Cemal Yaşınses***

TD: Cenk Berkalp

MERİT A. YEŞİLOVA

Hasan Piro**

Okan Kibar**

Vakkas Kaynarca*

Gilles Binya*

Mustafa Salk*

Seyi Adeleke*

Ulaş Candanal**

Cenker Yazar*

Billy Mehmet*

(Dk.21 Ahmet Çağer)*

Hamis Çakır*

(Dk.67 Hacı Ziya)*

Yasin Doğan*

TD: Erdinç Akyulaf

GOLLER: Dk.59 Buğra Barın (Yalova) (P) Dk.48 Mejdi Direniş (Yeşilova)

KIRMIZI KART: Dk.80 Hacı Ziya (Yeşilova)