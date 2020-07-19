Değirmenlik'te kavga

Değirmenlik’te saat 01.00 sıralarında, Y.K (E-47) ve K.K (E-20), aralarında sorun bulunan A.K (E-40) ile kavga ederek birbirlerini ciddi şekilde darp etti.

Kavga sırasında A.K., Y.K.’nin tasarrufunda bulunan sopayı alıp bahse konu şahıslara vurarak K.K.’nin sağ el işaret parmağını çatlattı.

Polis açıklamasında, olaya karışanların tutuklandığı ve soruşturmanın sürdüğü belirtildi.