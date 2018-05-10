Değirmenlik’te Karavezirler’e büyük destek

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP), Değirmenlik’te dün akşam gerçekleştirilen yoğun katılımlı toplantıda Belediye Başkan Adayı Ali Karavezirler ve belediye meclis üyesi aday adaylarını tanıttı. Kalabalığın salondan dışarıya taştığı tanıtım gecesinde Genel Başkan ve Başbakan Tufan Erhürman, CTP’nin eski Genel Başkanı ve eski Başbakan Ferdi Sabit Soyer ile Değirmenlik Belediye Başkan adayı Ali Karavezirler konuşma yaptı. Büyük coşku içerisinde gerçekleşen aday tanıtım gecesinde konuşan Başbakan Erhürman, Değirmenlik halkının yerel yönetimlerde örnek belediyecilik sergileyen CTP’ye desteğini sürdüreceğine olan inancını dile getirdi.

Değirmenlik Belediye Başkan adayı Ali Karavezirler de bölge halkının en iyi hizmeti hak ettiğini ve hizmetlerin seçimden sonra da devam edeceğini vurguladı. Belediye Başkanı, belediye meclis üyeleri, belediye çalışanları, muhtarlar ve azaların halkla birlikte bölge sorunlarını çözeceklerinin altını çizen Karavezirler, “Bayrağı almış olduğumuz noktadan daha ileriye taşımak için gerekli çalışmayı halkımızla bütünleşerek yürüteceğiz” ifadelerini kullandı.