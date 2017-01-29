Değirmenlik’te gol çıkmadı: 0-0

STAT: Sadık Cemil Stadı

HAKEMLER: Utku Hamamcıoğlu**, Emine Yarkın**, Hüseyin Özaşık**

DEĞİRMENLİK: Çayan Çeko**, Gençali Kumaş**, Rifat Kanıöz**, Burçin Kerimoğluları**, Sercan Çoban**, Haşim Girgen***, Ümitcan Babahan**, Wanderson Miranda**, Pape Samba**, Emre İmam** (Dk.61 Osman Kaya), Fehim Yılmaz**

GENÇLİK GÜCÜ: Çağatay Gürler***, Ali Akbulut**, Özcan Saygı**, Gökhan Özer*, İsmail Soydan**, Zeeb Choudry*, Daniel Addo* (Dk.46 Abdou Dodja**), Ceyhun Özalkın* (Dk.46 Hakan Altın*), Debola Ogunseye **(Dk.84 Tayfun Doğan), Uğur Sönmez**, Hascan Kırmaz**

SARI KARTLAR: Dk.22 Sercan Çoban (Değirmenlik) Dk.83 İsmail Soydan, Dk.88 Zeeb Choudry, Dk.90 Uğur Sönmez (Gençlik Gücü)

KIRMIZI KART: Dk.90+3 Sercan Çoban (çift sarı) (Değirmenlik)

K-Pet Süper Lig’de ikinci yarının ilk maçında Değirmenlik ile Gençlik Gücü golsüz beraber kalarak birer puanı hanesine yazdırdılar. Çok fazla gol pozisyonunun yaşanmadığı karşılaşmada alt sıralardan kurtulmak isteyen iki ekip kozlarını paylaştı. Yakalanan pozisyonlardan da yararlanamayan iki yeşil beyazlı temsilci karşılaşmadan 1’er puanla ayrıldı.

Önemli Anlar

Dk.9:Değirmenlik atağında Haşim’in ara pasında ceza alanı üzerinde kaleci ile karşı karşıya kalan Miranda topu auta gönderdi.

Dk.25:Gençlik Gücü atağında Hascan’ın altı pas içerisine yerden sert ortasında Zeep dokunamadı ve top auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk devresi golsüz eşitlikle sona erdi.

Dk.49:Değirmenlik atağında defansın arkasına gönderilen topta Gökhan’ın kafa Çağatay’a vermek istediği geri pası kısa düşünce araya giren Ümitcan’ın vuruşunda top auta gitti.

Dk.52:Gelişen Genlik Gücü atağında Hascan’ın ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Dodja topu üstten auta gönderdi.

Dk78:Gençlik Gücü atağında İsmail’in Değirmenlik defansının arkasına gönderdiği topla buluşan Dodja kaleci ile karşıya kaldı ve vuruşunda top yan kale direğinden döndü.

Dk.84:Değirmenlik atağında Zeeb’in ceza alanı üzerinde uzaklaştıramadığı top Miranda’nın önünde kaldı.Miranda’nın köşeye giden vuruşunda top Çağatay’ın da müdahalesi ile üst kale direğinden kornere gitti.

Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.