Değirmenlik’te dere ıslahları ve istinat duvarı yapımı başladı

Değirmenlik’te, Posta Sokak, Mezbaha Yolu’nda bulunan ve sel felaketinde çökmüş olan derenin ıslahına ve istinat duvarı yapımına başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler bugün, Değirmenlik Belediyesi İmar Bölümü sorumluları ile birlikte bölgede incelemelerde bulunarak, yapılan çalışmaları denetledi.

Karavezirler, de şu anda 1’inci etabın başlatıldığını ve etap etap çalışmaların devam edeceğini kaydetti.

Çalışmaların başlamasından dolayı mutlu olan bölge halkının Başkan Ali Karavezirler’e teşekkür ettiği de belirtildi.