Değirmenlik'te aday; Ali Karavezirler

CTP Lefkoşa İlçesi’nde bugün Değirmenlik Belediye Başkanlığı için yapılan ön seçimi, Osman Işısal’a karşı Ali Karavezirler kazandı. CTP Lefkoşa İlçe Başkanı Rifat Arşehit’ten alınan bilgiye göre ön seçimde Ali Karavezieler 243, Osman Işısal ise 129 üyeden oy aldı.

Bugün yapılan ön seçimin ardından CTP’nin 14 bölgedeki belediye başkan adayları da son şeklini aldı.

Hatırlanacağı üzere Haziran ayındaki yerel seçimde yarışacak adaylar şöyle: Gönyeli belediye başkan adayı Ahmet Benli, Alayköy belediye başkan adayı Hulisi Manisoy, Akıncılar belediye başkan adayı Hasan Barbaros, Geçitkale belediye başkan adayı Hasan Öztaş, Serdarlı belediye başkan adayı Salih Bayraktar, Akdoğan belediye başkan adayı Ahmet Latif, Dikmen belediye başkan adayı Yüksel Çelebi, Güzelyurt belediye başkan adayı Osman Bican, Lefke belediye başkan adayı Aziz Kaya, Dipkarpaz belediye başkan adayı Suphi Coşkun, Yeni Boğaziçi belediye başkan adayı Sertaç Yalçın, Mağusa Belediye Başkan adaylığına Erol Adalıer, Mehmetçik Belediye Başkanlığı’na ise Cemil Sarıçizmeli aday gösterilmişti.