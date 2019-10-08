Değirmenlik’te “5. Mevsim Yaşam” etkinliği renkli geçti

Değirmenlik Belediyesi Gündüz Bakım Merkezi’nde “5. Mevsim Yaşam” etkinliği düzenlendi.

Değirmenlik Belediyesinden verilen bilgiye göre, Meriç’te bulunan ve 65 yaş üzeri bireylere hizmet veren Gündüz Bakım Merkezinde yer alan etkinlikte, Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler ve Gündüz Bakım Merkezi Sorumlusu Yüksek Hemşire Laden Serinsu Konuşur konuşma yaptı. Etkinlik, merkez üyelerinin Amber Unuz eğitmenliğinde hazırladıkları sergi açılışıyla devam etti.

Etkinlikte, Değirmenlik Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Dillirga Grubu gösteri yatı, 5. Mevsim Yaşam Korosu şarkılar söyledi. Etkinlik, sertifika takdiminin ardından gökyüzüne balon uçurulmasıyla son buldu.

Karavezirler: “Gündüz bakım merkezi büyüklerimizi sosyalleştiriyor”

Değirmenlik Belediye Başkanı Ali Karavezirler etkinlikte yaptığı konuşmada, Gündüz Bakım Merkezi’nin “büyüklerimizin sosyalleşmesi açısından önemli” olduğuna vurgu yaptı.

Karavezirler, merkezde emeği olan tüm yetkililere ve sorumlulara teşekkür ederek, belediye başkanı olarak göreve geldiği ilk günden buyana her zaman “Biz bir aileyiz” dediğini kaydetti ve kendisi ile birlikte çalışan tüm meclis üyelerine, muhtarlara ve belediye personeline teşekkür etti.

Gündüz Bakım Merkezi Sorumlusu, Yüksek Hemşire Laden Serinsu Konuşur da, merkezin 2011 yılında Avrupa Birliği (AB) tarafından onayı alınarak, 29 Nisan 2014’de hizmete açıldığını ve bugün 75 üyesine hizmet verdiğini aktardı. Konuşur, merkezin günde ortalama 40 kişiye hizmet verdiğini, bu kişilerin ulaşımlarının Değirmenlik Belediyesi tarafından yapıldığını ve merkezde ayrıca engelliler için de bir minibüs olduğunu ifade etti.